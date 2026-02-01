LIGUE 1
Endrick se reivindica ante la mirada de Arbeloa: "Yo soy un '9'"
El actual delantero del Olympique de Lyon ha arrancado fuerte bajo la dirección de Paulo Fonseca
Endrick ha empezado con buen pie su andadura en el Olympique de Lyon. El jugador brasileño, cedido por el Real Madrid, ha tenido el mejor de los inicios: cuatro goles y una asistencia en tres partidos que ya ha hecho llamar la atención de muchos que le querían fuera del Santiago Bernabéu.
Ahora, con Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador blanco, Endrick debe reivindicarse en su etapa en la Ligue 1 para poder volver a tener alguna oportunidad en Madrid la próxima temporada.
“He venido aquí para ser feliz, para jugar", dijo Endrick en una entrevista en 'L'Équipe' en la que explica sus motivos para marcharse a Francia y sus objetivos de cara al futuro más inmediato.
“Los que conocen el fútbol saben que mi puesto no está en la derecha, soy un ‘9’. Pero quiero jugar y voy a hacer todo por jugar", añadió, destacando que su salida se debe a la busca de continuidad. “Cuando estoy en el campo solo pienso en el gol”
Más allá del día a día en Francia, Endrick puso sobre la mesa su meta a medio plazo, que es formar parte de la selección brasileña en el próximo Mundial de 2026: “Ir al Mundial es un sueño y, si Dios lo quiere, lo jugaré. Mi misión aquí es jugar bien y si lo logro en mi club, puedo optar a la selección".
"Sólo Dios sabe lo que va a pasar, si me dirá que me quede aquí o no. Nadie sabe qué pasará mañana", dijo sobre su posible destino la próxima temporada.
El ex del Palmeiras también se refirió a la presión que ha acompañado su temprana carrera y cómo eso ha influido en su crecimiento: “Había mucha presión sobre mí y, desgraciadamente, un montón de problemas sociales. Si los logras controlar, creces deprisa”.
Finalmente, el delantero destacó la figura de uno de los que siempre ha afirmado que ha sido su ídolo, Cristiano Ronaldo. "Es un jugador incomparable, que siempre ha trabajado duro", destacó.
