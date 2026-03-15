Endrick lo intenta todo, provoca una roja… pero el Lyon sigue atascado

El empate sin goles del Olympique de Lyon en el campo del Le Havre AC (0-0), el Stade Océane, dejó una imagen clara: el equipo de Paulo Fonseca depende casi exclusivamente del talento de Endrick. El joven delantero brasileño volvió a ser el futbolista más determinante del conjunto lionés, pero ni su insistencia ni la expulsión que provocó sirvieron para romper un nuevo atasco ofensivo de él y su equipo en la Ligue 1.

El partido, en medio de la eliminatoria de Europa League ante el Celta, prolonga la mala dinámica de 'Les Gones'. El equipo encadena cuatro jornadas sin ganar en el campeonato y seis tropiezos consecutivos entre todas las competiciones, una racha que complica su objetivo de clasificarse para la próxima Liga de Campeones y permite al Olympique de Marseille tomar ventaja en la lucha por el tercer puesto de la tabla.

Endrick fue el origen de casi todo lo que generó el Lyon en Normandía. Desde el primer minuto asumió la responsabilidad ofensiva de un equipo condicionado por las bajas y por el desgaste físico acumulado tras el partido europeo disputado días antes en Vigo, que terminó con empate a 1. La vuelta, este jueves en el Groupama Stadium (18:45h CET), será determinante para la temporada de los franceses.

El delantero brasileño tuvo varias ocasiones claras, pero se encontró con el gran obstáculo de Mory Diaw, guardameta de los 'ciel et marine'. Y su momento clave llegó en el minuto 56. Endrick se anticipó a su marcador y arrancó hacia la portería cuando Stéphan Zagadou lo derribó siendo el último defensor. Fue tarjeta roja directa.

Con ese escenario y con más de media hora por delante y superioridad numéric, parecía que el Lyon encontraría el gol, pero el equipo (y el propio Endrick) volvió a evidenciar sus problemas de pegada.

Al final, mostrando un claro desgaste físico, Fonseca decidió sustituirlo a diez minutos del término del partido.

Al otro lado, el Le Havre, dirigido por Didier Digard, resistió con diez jugadores y sumó un punto valioso en la pelea por la permanencia.