Endrick empieza su etapa en Francia: "No sé si será titular, pero jugará"

Endrick empieza a escribir su etapa en Lyon con el freno puesto y el acelerador preparado. El entrenador del Olympique de Lyon, el portugués Paulo Fonseca, ha confirmado que el brasileño tendrá minutos este fin de semana en Lille y ha dejado claro que su estreno irá ligado a su adaptación. Entre la etiqueta que ya circula en Francia, "patas de toro", y el objetivo del delantero de crecer para volver a la Seleção en el año del Mundial, el debut llega cargado de mensaje y de contexto.

Primer examen en el Pierre-Mauroy

Fonseca ha confirmado este viernes en rueda de prensa que Endrick entrará en la rotación en el próximo compromiso de Copa de Francia ante el Lille, este domingo a las 21:00, aunque ha descartado que esté listo para sostener un partido completo. "No creo que Endrick pueda jugar 90 minutos, pero jugará algunos", ha explicado, y ha añadido que no puede asegurar si será titular o suplente.

El entrenador ha enmarcado el estreno en un contexto de prudencia, con el duelo en el Pierre-Mauroy como primer gran examen competitivo para el joven brasileño y, a la vez, como un escenario con mucho significado personal por su vínculo con el rival; el portugués dirigió a "Les Dogues" entre 2022 y 2024.

Un delantero de duelos, espacios y varias posiciones

El mensaje del técnico ha ido en dos direcciones. Por un lado, ha querido rebajar la expectación alrededor de un joven que aterriza con cartel de estrella. Por otro, ha dejado claro que la exigencia colectiva no se negocia. Fonseca ha insistido en que el brasileño "comienza a adaptarse" a lo que el equipo pide "en lo ofensivo y en lo defensivo", y ha remarcado que su integración será progresiva por la edad y por el salto de contexto.

Desde dentro del vestuario, el discurso acompaña. Rubén Kluivert, hijo de Patrick Kluivert, lo ha definido como un jugador fuerte, rápido y eficaz, con capacidad para proteger el balón y finalizar con ambas piernas, y ha deslizado un dato que refuerza la sensación de aterrizaje rápido: "Da la impresión de que lleva aquí desde hace tiempo".

Es tal la expectación en Francia, que el fenómeno Endrick ya tiene etiqueta, "patas de toro". Una forma gráfica de resumir su potencia y esa mezcla de choque y zancada que lo hace difícil de frenar cuando puede correr hacia portería. Fonseca no se instala en la metáfora, pero su plan encaja con el mismo hilo: impacto inmediato, sí, pero con disciplina sin balón y minutos medidos.

Endrick mira a 2026

Por su parte, el jugador ha explicado que llega a Lyon buscando su propia evolución y hacerse mejor. "Siempre busco mejorar. Cada semana me siento mejor, siento que estoy cambiando para mejor", señaló, orgulloso del recibimiento y con ganas de encontrarse con la afición en el estadio.

El delantero, de 19 años, ha recalcado que es importante que el OL pelee por plazas europeas y que deben "intentar ganar los títulos de copa". Sin embargo, ha evitado ponerse una cifra de goles: "Hay que marcar más que los rivales. Yo voy a trabajar para ayudar en eso, pero nunca he pensado en una cifra concreta", apuntó.

En el horizonte también aparece la Seleção y el Mundial de 2026. El brasileño ha recordado que debutó con 17 años y que marcó en Wembley en un amistoso ante Inglaterra, pero que después ha perdido peso en las convocatorias. Una lesión de isquiotibiales, según su relato, ha frenado su continuidad. Ahora espera volver a ganarse la confianza del seleccionador Carlo Ancelotti, que en mayo de 2025 asumió el banquillo de Brasi, y que, según el jugador, le aconsejó buscar más minutos en Europa.

Del Madrid al Lille

Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, el espacio del ex de Palmeiras en el primer equipo se ha reducido; tan solo ha disputado 11 minutos en Liga y 99 en todas las competiciones. Aun así, el brasileño no habla desde el rencor. Al contrario, asegura que ha conversado "de muchos temas" con Alonso y lo señala como un ejemplo por una carrera "llena de títulos" y coronada con un Mundial. "Quiero que personas como él me ayuden siempre. También quiero ser campeón del mundo con la selección", ha afirmado.

Convencido de que la cesión al Lyon le permitirá terminar el curso en mejor forma y con más continuidad, Endrick ha evitado proyectarse más allá de lo inmediato. Sobre un posible regreso en junio o una extensión del préstamo, ha zanjado el debate con una idea simple; solo piensa "en el próximo partido". De esta forma, el jugador propiedad del Real Madrid ha dejada claro que su cabeza está puesta en debutar y tener minutos el domingo en Lille.