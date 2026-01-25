Endrick, desatado: hat-trick y exhibición con el Lyon

Nunca una cesión encajó tan bien como la de Endrick. Un futbolista en el ostracismo, un club que no contaba con él y otro que necesitaba un goleador como agua de mayo. La fórmula perfecta da sus frutos sin apenas tiempo de adaptación: el Lyon se frota las manos, el brasileño sonríe y en el Real Madrid unos se tiran de los pelos y otros esperan con ansias su regreso en verano.

Porque lo de Endrick no fue flor de un día. Que anotara en su debut con el Lyon no era ni mucho menos casualidad. Sino un presagio de lo que iba a venir por delante. Este domingo, el joven delantero brasileño protagonizó una auténtica exhibición culminada con un hat-trick que impulsa al OL en la clasificación.

Los del portugués Paulo Fonseca ya son cuartos en la Ligue 1 tras encadenar cuatro victorias consecutivas. El liderato queda muy lejos, a nueve puntos del PSG tras un inicio de temporada desastroso, pero en el Groupama Stadium el objetivo es acabar lo más arriba posible y esperar un bajón prácticamente improbable de los parisinos.

Suma y sigue

Sea como sea, el Olympique de Lyon ha metido la sexta marcha gracias, en gran parte, al trabajo que ha venido realizando Endrick en la punta del ataque. Desde su llegada a Francia, el delantero perteneciente al Real Madrid ha sumado cuatro goles y una asistencia en tan solo tres partidos, dos de Liga y uno de Copa (no participó en la Europa League al no estar todavía inscrito). Quería minutos. Necesitaba minutos. Pedía minutos. El Lyon se los dio y él ha respondido con lo que mejor sabe hacer.

Su última víctima fue el Metz, que se llevó una escandalosa goleada en casa gracias al hat-trick de Endrick y a los goles de Kluivert y Tyler Morton (2-5). El 0-1 llegó a los once minutos, con una definición sutil tras haberse anticipado a los defensores rivales gracias a su más que conocida potencia física, recibir un envío atrás de Tolisso y superar por alto al meta en la salida con una picadita de primeras.

Su doblete, tras los dos goles previos de Ruben Kluivert y Tyler Moron, llegó justo antes del descanso. En el añadido de la primera mitad, vio toda una autopista por la banda derecha y echó a correr. Recibió el balón en largo y se fue internando hasta llegar al área y definir con precisión en el mano a mano. Nadie le pudo alcanzar en una carrera desde el centro del campo.

Ya en la segunda mitad, anotaría el 2-5 definitivo y su hat-trick particular, que previamente ya había llegado en un gol anulado por el VAR por fuera de juego. Sí valió, en cambio, una pena máxima provocada por Endrick y transformada por él mismo para aumentar su cuenta goleadora.

Por poner en contexto sus números, Endrick tan solo había anotado siete goles con el Real Madrid en temporada y media. Ahora, en tres partidos en Lyon, lleva cuatro, más de la mitad.