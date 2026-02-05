FÚTBOL INTERNACIONAL
Lo de Endrick no es casualidad
El brasileño volvió a echarse al OL a la espalda para alcanzar los cuartos de final de la Coupe de France; ya son cinco goles en cinco partidos los del atacante cedido por el Real Madrid
Endrick (Taguatinga, 2006) ha llegado para quedarse. Lo suyo no es de flor de un día. Lejos del Santiago Bernabéu y de la presión y el ruido incesantes, el brasileño anda como Pedro por su casa en un Groupama Stadium que corea su nombre fin de semana sí y fin de semana también. En el Olympique Lyon ganó continuidad, confianza y galones, convirtiéndose en un jugador decisivo dentro del proyecto de Paulo Fonseca.
Sus actuaciones no solo justifican la apuesta del OL, sino que también dejan en evidencia que (quizá) el Real Madrid se precipitó al no darle el espacio ni el tiempo necesarios para crecer. Hoy, Endrick juega, marca, se luce y manda un mensaje claro: el talento, cuando se cuida, responde.
Necesitaba algo tan simple como la confianza y respaldo de su entrenador. Y minutos, claro. El Lyon ha sabido rodearlo, protegerlo y darle un rol claro, algo que en la capital nunca terminó de ocurrir. En el país vecino está recuperando esa chispa que lo convirtió en una de las mayores promesas de su generación. Probó suerte y cogió un avión rumbo a Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia, y no pudo tomar una decisión más acertada.
Impacto brutal y récord
Su estelar debut fue el preludio de lo que estaba por llegar. Cinco dianas en cinco partidos. Y una asistencia. Le bastaron 42 minutos para sacar a pasear ese talento que estaba siendo desperdiciado en el banquillo blanco. Marcó el gol que clasificaba al OL a los octavos de final de la Coupe de France.
Tres semanas más tarde, después de su hat-trick al Metz en liga, volvió a ser decisivo en la competición del KO. 0-0 en el marcador, minuto 78. Autopase con caño incluido para quitarse de encima a un rival y, desde la media luna, fusilar la meta del portero del Stade Lavallois de Ligue 2.
Lo vislumbraba Andrés Onrubia tras su debut: "Lo que noto con Endrick es que ha llegado como una auténtica estrella. En Francia, cuando un futbolista viene del Real Madrid —algo muy poco habitual, porque normalmente el camino es a la inversa— se le considera automáticamente una figura de primer nivel", desgranó a SPORT. De hecho, se convirtió en el mejor debutante de la historia del Olympique Lyonnais y el más joven en marcar un hat-trick.
Solo tiene ojos para el Mundial
Lo suyo no es pura casualidad. Es causalidad. Tiene la Copa del Mundo entre ceja y ceja y se está empleando a fondo para lograr su ansiado objetivo. Vive por y para entrar en la lista de Carlo Ancelotti. El portal brasileño 'Geglobo' detalla su particular rutina desde su llegada al Lyon.
Sesiones de entrenamiento con el grupo y sesiones de preparación y recuperación en su domicilio con profesionales especializados. Durante su tiempo libre, aprovecha para jugar a la PlayStation con su esposa y pasa tiempo con sus perros. Tiene un chef que se encarga de elaborar todas y cada una de sus comidas... y solo sale de casa para los entrenos y los partidos del Lyon.
