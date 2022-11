El encendido elogio de Van Nistelrooy a Luuk De Jong

El técnico destaca la aportación del ex azulgrana tanto dentro como fuera del campo Marcó un gol y dio otro en la victoria del PSV en el Amsterdam Arena

"Luuk de Jong tiene capacidad para marcar goles, no rechaza ese punto de contacto, da descanso del equipo cuando le toca aguantar el balón de espalas a la portería...". Un goleador como Ruud van Nistelrooy, hoy entrenador del PSV, no regatea elogios hacia el ex delantero centro del Barcelona que está siendo clave para que su equipo haya alcanzado el liderato de la Eredivisie. El papel de De Jong fue clave en la victoria 1-2 contra el Ajax en el Amsterdam Arena, un triunfo que le permite colocarse líder del campeonato. "También tiene mucha influencia en el vestuario. Juntos con Marco van Ginkel y Boy Waterman, es un jugador experimentado e influyente para los jóvenes", agregó el entrenador.

Luuk de Jong marcó el gol que abrió el marcador en el Amsterdam Arena y luego dio la asistencia del segundo tanto que acabaría siendo definitivo.

Cody Gakpo, uno de esos jóvenes, también reconoció la influencia de De Jong. "Defensiva y ofensivamente, tiene un gran sentido del juego, de lo que hay que hacer en cada momento" para agregar que "Luuk y yo tenemos una buena conexión. Cuando le llevo el balón al al margen, miro donde está y sé dónde darlo”.