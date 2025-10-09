El encaje Vinicius - Rodrygo que prepara Ancelotti

En la Seleção no hay debate sobre cómo alinear a Vinicius Jr. y Rodrygo en el mismo equipo. Carlo Ancelotti, listo donde los haya, sabe gestionar uno de los focos de tensión táctica que existen en este arranque de temporada en el Real Madrid.

Se nota que Carletto tiene muchísimos más kilómetros de carretera que un técnico que está al inicio de su carrera como Xabi Alonso, a quien ya tiene parte del vestuario merengue de espaldas y que acumula goleadas con el conjunto blanco cada vez que se mide a un adversario de entidad: el contundente 4-0 ante el PSG del gran Luis Enrique en las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA y el histórico 5-2 en el último derbi contra el Atleti del Cholo en el Metropolitano.

Por primera vez desde que es seleccionador brasileño, Ancelotti podrá contar con la ‘dupla’ de extremos merengues, a quienes dirigía en Madrid hasta finales de mayo. Ambos serán titularísimos en el amistoso que la Seleção jugará este viernes (a las 13.00 CET) en el Seoul World Cup Stadium contra Corea del Sur.

En este encuentro no estará el blaugrana Raphinha, que se lesionó cuando el Barça visitó Oviedo y que está de baja por un período de unas tres semanas. Ancelotti apostará por una formación muy ofensiva, con un cuarteto de ataque, en un dibujo táctico arriesgado de 4-2-4, que planea poner en práctica durante el Mundial de 2026 contra adversarios de menor nivel.

Y con cuatro delanteros hay lugar para todos. Rodrygo, que con el Madrid de Ancelotti jugaba por la derecha, ahora se desplazará a la izquierda, su posición de origen en el Santos y donde le comunicó a Xabi Alonso que quería jugar preferentemente esta temporada. O sea, ocupará el lugar de Vinicius.

Y este, que mantiene una gran relación personal con su compatriota en el Madrid, le cederá su posición para jugar por dentro, mucho más cerca de la portería, como si fuera un falso ‘9’. Este es un rol en el que se complementará con Matheus Cunha, uno de los fichajes de esta temporada del Manchester United.

Esta ubicación no es nueva para Vini, porque la desempeñó en junio en el triunfo contra Paraguay (1-0) en la Neo Química Arena de São Paulo, en la clasificación para el Mundial de 2026, que se decidió con un tanto del jugador merengue.

Poner a Vinicius casi como un ‘9’ es una forma de intentar contrarrestar uno de los déficits estructurales de la Brasil actual: la falta de un delantero centro de primerísimo nivel.

Al mismo tiempo, Carletto puede desplazar a Rodrygo a la izquierda porque, por la derecha, hay un overbooking de extremos. Ante Corea jugará el ‘menino prodígio’ Estevão, que ha empezado la temporada a un gran nivel en el Chelsea. Allí también puede tener minutos el exbético Luiz Henrique, que en 2024 renació en el Botafogo y ahora juega en el Zenit.

Brasil presentará varios cambios. Bento estará bajo palos, ante las lesiones de Alisson y Ederson. En el lateral derecho, donde están K.O. Wesley y Vanderson, estará Vitinho, sin duda una concesión de Ancelotti a su hijo Davide, que es su técnico en el Botafogo.

La pareja de centrales la conformará Éder Militao —que tendrá sus primeros minutos con Brasil con Carletto como seleccionador— y Gabriel Magalhães, ante la baja también por lesión de Marquinhos. El técnico italiano insiste en Douglas Santos (Zenit) por la izquierda, aunque Caio Henrique (Mónaco) tiene mucha más calidad, experiencia y perfil para una competición como el Mundial. Casemiro, piedra angular para el seleccionador, será el ancla en la medular, con Bruno Guimarães completando el doble pivote. Y arriba, el cuarteto ofensivo.