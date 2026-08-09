Empiezan las críticas a Amorim en el Milan: "Tomaremos decisiones la próxima semana"

Ruben Amorim no ha empezado de la mejor manera en Italia. El nuevo entrenador del AC Milan aún no ha conseguido ninguna victoria en esta pretemporada del equipo 'rossonero', y en Italia ya se empieza a especular con que el club podría estar descontento con su contratación.

Tras perder de forma contundente ante el Chelsea (3-0) este sábado en Jakarta, el técnico portugués le dio un aviso a la plantilla y lanzó un mensaje hacia los despachos. "Tomaremos decisiones sobre nuestros jugadores. Estas dos semanas de entrenamiento han sido muy positivas, pero tenemos una plantilla amplia, así que debemos elegir a algunos jugadores y tomaremos algunas decisiones la próxima semana", declaró Amorim a Sky Sport Italia.

El entrenador apostó contra los 'blues' a un sistema con la presión alta que dejó al equipo expuesto en los rápidos contraataques del equipo de la Premier League. "Sabíamos que hoy íbamos a sufrir un poco, pero queríamos exigir a los jugadores", explicó Amorim. "Saben defender como equipo, jugar al uno contra uno y presionar arriba. Contra equipos como el Chelsea nunca vamos a presionar de esta manera, pero estamos aquí para prepararnos de modo que podamos ganar el primer partido oficial de la temporada y dar confianza a nuestros jugadores".

"También teníamos muchos jugadores jóvenes en la plantilla, así que este es un proceso para integrarlos en el equipo y estar preparados para ganar el primer partido oficial de la campaña", añadió.

El análisis de 'La Gazzetta Dello Sport' recae en los problemas ya vistos la temporada pasada, tanto en ataque como en defensa. "Si las decisiones se basaran únicamente en este último partido —lo cual, afortunadamente, no será así—, el número de jugadores que tienen garantizada su permanencia en Milanello no llegaría ni a la decena", escribe el medio italiano.

La alineación elegida en Yakarta dejó varios interrogantes sobre la jerarquía de Rúben Amorim en este nuevo Milan. Mientras el veterano Luka Modric y Rafael Leão, uno de los grandes referentes ofensivos del equipo, disfrutaron de sus primeras titularidades del verano tras el descanso posterior al Mundial, otros futbolistas con peso en la plantilla quedaron relegados al banquillo.

Fue el caso de Youssouf Fofana y Fikayo Tomori, dos jugadores llamados a tener un papel importante en el proyecto, que permanecieron los 90 minutos como suplentes sin llegar a saltar al terreno de juego. Una decisión que, unida a las declaraciones posteriores de Amorim, evidencia que el técnico portugués todavía está buscando el equilibrio entre las piezas consolidadas de la plantilla y la nueva identidad táctica que pretende implantar durante este verano.

"Debo decir que estoy realmente satisfecho. Sé que es difícil decirlo después de una derrota por 3-0, pero estoy sinceramente satisfecho con el trabajo de todos. Están intentando jugar de una manera diferente, pero tenemos mucho que mejorar. Necesitamos mejorar con el balón. Ya lo dije contra el Inter, y hoy nos quedó aún más claro que necesitamos mejorar", analizaba Amorim.

En este sentido, 'Goal' explica que hay cierto frustración en la directiva italiana con el actual estancamiento del mercado de fichajes ya que, pese a que la entidad se ha esforzado en encontrar refuerzos, la llegada de nuevos fichajes se está volviendo cada vez más difícil sin dar salida a los jugadores actuales. La masa salarial y los límites en las inscripciones son ahora dos temas claves para no poder encontrar refuerzos.

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Ahora, a Amorim solo le queda una prueba más, precisamente contra su exequipo, el Manchetser United. Será el 15 de agosto, pocos días antes del debut oficial en la Serie A ante el Torino, cuando todo tiene que estar funcionando de manera rodada.