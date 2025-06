Empieza la puja por Ferran Jutglà

Ferran Jutglà apunta a ser uno de los nombres propios del mercado de fichajes de verano. El delantero de Sant Julià de Vilatorta todavía tiene contrato hasta 2026 con el Brujas, pero parece estar preparado para emprender una nueva aventura tras su andadura en Bélgica.

El atacante catalán ha vuelto a completar una temporada de mucho nivel en las filas del Brujas. Aunque ha tenido tramos irregulares, su rendimiento se puede calificar de notable. Si nos centramos en los números, Jutglà ha logrado alcanzar la cifra de 14 goles y 7 asistencias en 54 partidos disputados este curso.

Ferran Jutglà, jugador del Brujas / EFE

Sus buenas campañas en el fútbol belga no han pasado desapercibidas y, teniendo en cuenta que tan solo le queda un año de contrato, su fichaje podría convertirse prácticamente en una 'ganga' para un futbolista de estas garantías en la parcela ofensiva.

Fue el propio Ferran Jutglà el que abrió la puerta a una salida este verano. "Llevo tres años ahí [Bélgica], tengo todavía un año de contrato, pero nunca se sabe. Me gustaría una nueva aventura en el fútbol español", manifestó después de disputar el duelo entre Catalunya y Costa Rica.

Pese a su deseo de regresar a LaLiga, el atacante catalán admitió en ese momento que todavía no contaba con ofertas para regresar: "Todavía no hay ofertas, por el momento ha acabado la temporada y ya veremos". Pero hay interés de varios equipos.

En ese sentido, Villarreal y Valencia van un paso por delante y lideran la carrera por hacerse con los servicios de Jutglà. No obstante, según apunta el periodista Ekrem Konur, el Girona, la Real Sociedad e incluso el Espanyol también están muy atentos a la situación del 'killer' catalán.

Ferrán Jutglá, del Brujas, celebra después de marcar gol en el partido de Liga de Campeones / EFE

En el Brujas no están por la labor de regalar al futbolista a pesar de que finalice contrato en 2026. Por ello, el club belga estaría solicitando entre 10 y 15 millones de euros para aceptar su salida. Esta cantidad dejaría al Espanyol fuera de la puja, ya que su delicada situación económica no permite este tipo de inversiones. El culebrón Ferran Jutglà no ha hecho nada más que empezar.