Empieza la operación retorno de Ferran Jutglà: "Me gustaría una nueva aventura en el fútbol español"

Ferran Jutglà puede convertirse en uno de los nombres propios del mercado de fichajes de este verano. El delantero Sant Julià de Vilatorta dejó la puerta abierta a una salida del Brujas después de disputar el partido con la selección de Catalunya contra Costa Rica.

Jutglà fue titular en la victoria catalana, aunque no pudo ayudar a su equipo con goles. Los tantos fueron obra de Antoniu Roca y Carles Aleñá, que regalaron el triunfo a los espectadores que llenaron el Johan Cruyff en la fiesta del 125º aniversario de la Federación Catalana de Futbol.

Al finalizar el duelo, el ariete del Brujas atendió a los medios en la zona mixta. En primer lugar, analizó la victoria de Catalunya sobre el combinado costarricense: "Ha sido un partido muy competido y en la segunda parte los jugadores que han entrado han resuelto muy bien".

Preguntado por un posible regreso al campeonato español, Jutglà dejó la puerta muy abierta. "Llevo tres años ahí [Bélgica], tengo todavía un año de contrato, pero nunca se sabe. Me gustaría una nueva aventura aquí", manifestó. No obstante, confesó que aún no ha recibido ofertas: "Todavía no hay ofertas, por el momento ha acabado la temporada y ya veremos".

¿Camino al Girona?

Sobre la opción de firmar por el Girona, el de Sant Julià de Vilatorta explicó que le gusta "el fútbol que practica, pero "de aquí a que pueda pasar son todos hipótesis y no me lo he planteado". Eso sí, volvió a dejar claro que está dispuesto a regresar a LaLiga: "Me gustaría ir a un club que confiara en mí y dar un paso adelante en mi carrera profesional".

Ferran Jutglà, en el duelo de Catalunya contra Costa Rica / EFE

Con un año de contrato con el Brujas, estas declaraciones dejándose querer abren la puerta a su vuelta a la liga española, y nivel tiene de sobra... Sin ir más lejos, este curso ha alcanzado la cifra de 14 goles y 7 asistencias en 54 partidos disputados.

Además, si nos centramos tan solo en la Champions League, ha tenido un papel destacado con dos goles y dos asistencias fundamentales para el buen hacer del Brujas en la máxima competición continental. Empieza la operación retorno de Jutglà.