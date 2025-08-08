Empieza la gran fiesta del fútbol europeo

Qué largo se hacen los días sin fútbol... El mercado de fichajes aguanta un poco el tirón, pero para los verdaderos amantes de este deporte no hay ninguna sensación comparable con volver a ponerse delante del televisor, o ir presencialmente al campo, para disfrutar otra vez de un partido de fútbol. Lo cierto es que no hay sentimiento más real que celebrar junto a los tuyos un gol de tu equipo.

Y, aunque algunos campeonatos menores ya están en marcha, la gran fiesta del fútbol europeo empezó este viernes con el inicio de la Eredivisie y la Liga Portugal. A la espera del arranque la semana que viene de las grandes ligas como la Premier League o LaLiga EA Sports, neerlandeses y portugueses se adelantaron para ser los más madrugadores en dar comienzo a sus respectivos torneos.

En Portugal, ya sin Viktor Gyökeres pero con las ilusiones renovadas con Trincao y compañía, el Sporting Club de Portugal inició la defensa del trono con una victoria a domicilio contra el Casa Pia precisamente con los tantos de Trincao y Hjulmand. Después de conquistar el pasado título liguero con una victoria en la última jornada contra el Vitória Guimarães, el equipo lisboeta tiene por delante el complicado reto de volver a levantar la liga ante rivales de entidad como Benfica o Porto.

También empezó este viernes la Eredivise con un empate a dos entre Sittard y G.A. Eagles en el primer partido del campeonato. En Países Bajos se espera de nuevo una importante batalla entre PSV y Ajax, y quizás algún invitado inesperado, por alzarse con el trofeo liguero. Sin ir más lejos, el curso pasado los de Eindhoven lograron el título después de protagonizar una espectacular remontada en la clasificación en las últimas jornadas.