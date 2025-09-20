Empate y gracias para la Juve en Verona

La Juventus sufrió este sábado mucho más de lo esperado para mantenerse invicta en la Serie A, sometida en los minutos finales por un Hellas Verona (1-1) que demostró su capacidad de resistencia y que, de no ser por el VAR, pudo pujar por su primera victoria de la temporada.

Sigue invicta la Juve del croata Igor Tudor, ganadora en las tres primeras jornadas y superviviente en Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund (4-4), pero tuvo que emplearse a fondo ante un equipo que peleará por evitar el descenso y contentarse con un empate que bien pudo haber sido una derrota para mantener una condición que en Italia, por el momento, mantienen además el Nápoles, el Cremonese, el Atalanta y el Udinese.

Consiguió imponer su calidad en el inicio la 'Vecchia Signora' con la zurda de Francisco Conceicao, titular por vez primera en el mes de septiembre tras una lesión muscular. Apenas 19 minutos tardó en demostrar el portugués que es pieza clave en ataque, con un zurdazo desde la frontal imposible para el meta italiano Montipò.

Se las prometió felices la Juve durante varios minutos, pero el Verona, que no conoce la victoria pero acumula tres empates en cuatro jornadas, volvió a exhibir resiliencia gracias a una delantera de calidad inesperada, sorprendente en este inicio de curso, formada por el brasileño Giovane y el nigeriano Orban.

Ambos se plantaron en el punto de penalti cuando el portugués Joao Mario cometió la pena máxima por mano, esperando una orden desde el banquillo que favoreció al nigeriano, ejecutor y autor del tanto del empate al ocaso del primer acto (1-1), momento en el que cambió definitivamente un duelo que la Juve dejó de controlar.

Sufrió la Juve

Porque el Verona se creyó capaz de ganar en su casa, de competir como un igual ante el combinado más ganador de la historia del fútbol italiano. Tanto que llegó a marcar, a desatar la locura en el Marc'Antonio Bentegodi, con asistencia del español Unai Núñez y gol del alemán Suat Serdar. Dos toques de cabeza en el área juventina, de nuevo algo endeble, falta del liderazgo del brasileño Bremer, en el banquillo como medida de descanso para el capitán.´

El VAR, sin embargo, amargó la fiesta en Verona y se convirtió en el salvador de la Juventus. Un ligero fuera de juego de Serdar salvó al equipo turinés, sufridor en los minutos finales, sostenido por el meta Michele Di Gregorio para, pese a todo, mantener su condición de invicto en el inicio de temporada.