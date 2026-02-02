El emotivo gesto de Lautaro Martínez con su hija tras marcar con el Inter

El 'toro' lo volvió a hacer. Lautaro Martínez sumó este fin de semana su gol número 13 esta temporada con la camiseta 'Nerazzurri', 27 contribuciones en 36 partido. Lo hizo ante la Unione Sportiva Cremonese, decimoquinto en la clasificación, para seguir con su buena dinámica de juego. Este fin de semana, el Inter, que por su parte es líder, a ocho del Milán, dominó el desarrollo del encuentro desde el inicio, con un Lautaro que generó peligro desde los primeros minutos.

El equipo dirigido por Cristian Chivu se llevó el encuentro por 0-2, en un partido que tuvo altercados muy graves. En el inicio de la segunda parte, un petardo cayó a centímetros de Emil Audero, quien cayó al césped de inmediato. Audero cayó al suelo visiblemente desconcertado, con los oídos afectados y una pequeña quemadura en la pierna derecha, según informó al árbitro.

“El impacto fue comprensible, considerando la magnitud de la explosión: Audero se desplomó al instante en el suelo, quejándose de dolor en la pierna y, sobre todo, en el oído, ya que ni siquiera podía oír a los compañeros que habían corrido a su lado”, explicó el portal mencionado.

Un gol emotivo

Por lo que hace al desarrollo del encuentro, en lo estrictamente deportivo, Lautaro fue el encargado de abrir la lata, en el minuto 16, y Zielinski hizo el 0-2 el minuto 31. Los italianos resolvieron el encuentro en la primera mitad, pero hubo un gol diferente al resto: el de Lautaro.

Después de un remate desde afuera del área que se fue rozando el poste, el atacante de la selección argentina anotó con un potente cabezazo a los 15 minutos. En la celebración, el 'Toro' quiso tener un detalle con su hija Nina. Lautaro Martínez se levantó la camiseta del Inter para mostrar una dedicación personalizada. “Feliz cumple, hija. Te amo”, era la frase impresa en la camiseta.

Su mujer, Agustina Galdolfo, tras el partido, subió en redes sociales el momento en el que Lautaro ingenió la idea a través de WhatsApp. “Ayer la hice para ponerme abajo hoy. Después se la llevo que se la regalo”, fue el mensaje que le envió el futbolista. La modelo, que compartió la captura en su Instagram, escribió lo siguiente: “Él y su convicción. El lado B. Lo que nadie ve. Cumpleaños, fechas y momentos importantes lejos son parte de nuestra normalidad”, afirmando que su marido, Lautaro, es un hombre de detalles, más allá de los terrenos de juego.

El mensaje emotivo de la mujer de Lautaro Martínez tras su gol ante la Cremonese / SPORT.es

Una semana complicada para el Inter

El conjunto liderado por Lautaro Martínez afrontará semanas exigentes en el calendario. El miércoles 4 de febrero, desde las 17:00, se medirá ante Torino por los cuartos de final de la Copa Italia. Más adelante, volverá a centrarse en la Serie A cuando visite a Sassuolo el domingo 8 a partir de las 14:00.

Noticias relacionadas

En el fin de semana siguiente, el Inter se enfrentará a la Juventus, el sábado 14 de febrero. Posteriormente, el equipo italiano pondrá el foco en el plano internacional, con el inicio de los playoffs de la UEFA Champions League ante el Bodø/Glimt de Noruega.