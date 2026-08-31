Las emotivas palabras de Antonela a Leo Messi tras su marcha: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

Leo Messi ha decidido retirarse de la selección argentina tras debutar el 17 de agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría. Ha llovido mucho desde ese día y ni él iba a imaginar lo que ha logrado hasta el día de hoy. El actual jugador del Inter Miami conquistó el deseado Mundial en 2022, con 36 años, y echándose a su país a la espalda pese a que sus mejores años habían quedado atrás. No tenía nada que demostrar, porque ya era el más grande de la historia, pero lo logró.

Antonela no tardó en reaccionar a la publicación con un mensaje que resume el orgullo que siente por el camino recorrido junto al futbolista.

Antonela, el pilar imprescindible de Messi

La argentina quiso acompañar a su marido en uno de los momentos más importantes y dolorosos de su carrera. "Qué orgullo verte cerrar esta etapa así @leomessi", empezaba escribiendo Antonela.

"Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", decía.

La mujer de Messi también quiso acordarse de sus hijos, en unas palabras especialmente bonitas. "Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá.

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"Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito", terminaba.