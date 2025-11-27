La emotiva reflexión que recuerda Gnabry de sus primeros pasos en el Arsenal: "No puedes gastar el dinero así"

En el mundo del fútbol, la vida de un adolescente puede transformarse por completo en cuestión de meses. Lo que para muchos representa un sueño lejano, para otros se convierte en una realidad repentina, sin tiempo para asimilar los cambios que trae consigo.

Este fue el caso de Serge Gnabry, actual jugador del Bayern de Múnich. El de Stuttgart llegó a la cantera del Arsenal procedente de su ciudad natal a los 16 años, debutando apenas un año después: "Tienes 15 años y siempre le pides dinero a tus padres. Luego, con 17 o 18, ganas más que toda tu familia. Imagínate", reflexionaba el alemán.

Esa riqueza repentina, adquirida sin la madurez necesaria para gestionarla, suele traer tentaciones: "Recuerdo que cuando entré en el primer equipo, empecé a gastarme el dinero en cosas innecesarias. El neceser de 600 libras. Los Louboutins brillantes de la época. El Rolex".

Sus padres, conscientes de que esa fama y poder adquisitivo repentino podrían desviarle del buen camino, le advirtieron: "Eso fue lo que destrozó a mis padres. Eso fue lo que me tranquilizó para hablar. Recuerdo lo que dijo mi madre: 'Serge, sabes... puede que no sea para siempre. No puedes gastar el dinero así. Tienes que mantener los pies en la tierra, porque todos caemos en algún momento'".

Gnabry durante un entrenamiento / ANNA SZILAGYI / EFE

En pocos días esa advertencia se hizo realidad: "Unas semanas después de esa charla, todo se vino abajo. Me lesioné la rodilla y no pude hacer nada durante unos ocho meses. El tiempo se congeló. Cuando por fin volví al campo, no pude integrarme en el grupo. De repente, me habían cedido al West Brom". Desde el umbral del éxito hasta esa encrucijada en su carrera, el extremo alemán se enfrentó a una de las pruebas más duras de su vida. "Fue como si mi madre hubiera visto el futuro", dijo.

Ese periodo se convirtió en un punto de inflexión para Gnabry, una pausa que le obligó a reconstruirse, madurar y a redescubrir su amor por el fútbol. Su posterior éxito con el Bayern y la selección alemana es un ejemplo de resiliencia, reflexión y la sabiduría que a veces solo la experiencia o la intuición de los padres pueden ofrecer.

Al final, esta historia no trata solo de dinero o fama. Se trata de entender que, aunque el futuro parezca seguro, en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Para Gnabry, esa charla con su madre sigue siendo un recordatorio fundamental de dónde empezó todo.