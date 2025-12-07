La emotiva despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets: "Seguiremos disfrutando de la vida"

Jordi Alba y Sergio Busquets colgaron definitivamente las botas después de levantar un nuevo título, esta vez la MLS Cup con el Inter Miami. Ha sido una constante a lo largo de su carrera levantar trofeos, así que su despedida no podía desarrollarse de otra manera. Triunfar ha formado parte de su identidad deportiva desde el principio, y este último capítulo no hizo más que reafirmar ese legado

Formaron parte de una época dorada en el FC Barcelona y fueron a Miami a hacer lo que mejor saben hacer: ganar. Busquets, con 37 años, y Alba, con 36, decidieron poner fin a su carrera futbolística al final de esta temporada después de muchos años al pie del cañón. Y, cosas del destino, pudieron despedirse con un nuevo éxito.

Tras la victoria ante los Vancouver Whitecaps, que supuso el título liguero, Jordi Alba y Sergio Busquets se dedicaron unas emotivas palabras mutuamente en los micrófonos de Apple TV. Ambos han pasado gran parte de su carrera juntos y se guardan un especial cariño por todo lo vivido conjuntamente.

Empezó Jordi Alba, que calificó a Busquets como "el mejor mediocentro de la historia para mí". Ha sido un placer compartir casi toda mi carrera con él. Era una sensación extraña, nuestro último partido y la tensión de ser una final. Teníamos la oportunidad de irnos por la puerta grande y lo hemos hecho. Estoy muy orgulloso de él, nos seguiremos viendo y seguiremos disfrutando de la vida", señaló.

Por su parte, Busquets agradeció todos los años vividos juntos e indicó que ahora disfrutarán de este deporte desde otra perspectiva: "Jordi, muchas gracias por todos estos años. Compartir tanto tiempo en el Barça, en la selección y ahora en el Inter Miami. La calidad que tiene como jugador y la calidad humana. Ha sido un placer jugar junto a ti y haber podido conseguir tantos sueños juntos lo hace mucho más especial. Más allá de la amistad que hemos tenido él y yo, y también nuestras familias".

"Ahora lo veremos desde otro lado, pero lo acabamos de la mejor manera. Cerrar el círculo con una MLS que cuando llegamos era muy difícil porque era un club en crecimiento. El primer año no llegamos a 'play-off', el segundo nos echaron pronto y este hemos acabado de la mejor manera", finalizó.