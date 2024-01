La emotiva despedida de Guardiola a Klopp

El anuncio de Jurgen Klopp sobre su marcha del Liverpool a final de temporada sacudió el mundo del fútbol. Constantes fueron las muestras de admiración hacía el técnico alemán tras explicar que dejará el conjunto 'red' para la próxima campaña.

Uno de los que no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse fue Pep Guardiola, el que sin duda ha sido y es todavía su mayor rival desde el desembarco en la Premier League. Tras la victoria del Manchester City ante el Tottenham en la FA Cup, los periodistas no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle al técnico de Santpedor sobre Klopp y su respuesta no se hizo de esperar.

"Cuando escuché la noticia sentí que una parte del Manchester City perdería algo porque no podemos definir nuestro período aquí sin él. Es un entrenador absolutamente increíble" expresó un Guardiola que daba buena muestra de su admiración por su 'eterno' rival.

Guardiola no se quedó ahí y fue más allá calificándole como su gran rival: "Personalmente, él ha sido mi mayor rival desde que él estaba en el Dortmund y yo en el Bayern. Lo extrañaremos, personalmente lo extrañaré. Estoy contento porque sin él dormiré un poco mejor la noche antes de jugar contra el Liverpool porque era casi una pesadilla", bromeó.

Por último, también quiso destacar la personalidad de Jurgen: "Sé que no lo conozco mucho, pero me parece una persona increíble. El fútbol necesita una personalidad como él. Ojalá ahora podamos ir a cenar o tomar una copa juntos".