La emotiva carta del padre de Neymar por su lesión

El padre y representante del jugador ha publicado en Instagram unas palabras de apoyo tras su grave lesión de rodilla En ella, le pide ayuda a Dios, se mete con sus enemigos y recuerda todo el amor que reciben de Arabia Saudí

Neymar está pasando por su peor momento deportivo tras lesionarse de gravedad en la rodilla. Una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego todo lo que resta de temporada. "Voy a necesitar a mi familia y amigos", decía el jugador horas después de lesionarse, y su padre no ha esperado ni un día para publicar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"No sé qué decirte para consolarte. No encuentro las palabras. ¡Si pudiera ocuparía tu lugar. Por ti y por tu hermana daría mi vida para no verlos sufrir!", comienza diciendo Neymar da Silva Santos en un comunicado que sorpresivamente no va dedicado a su hijo, sino a Dios y a sus enemigos: "Este mensaje no es para ti hijo, ya te he dicho todo lo necesario. Este mensaje tiene un importante valor espiritual. Dios me eligió para ser tu padre, tu mentor, tu amigo, y no solo un empresario por nuestro destino. Una vez más, saldremos de esta, como siempre lo hemos hecho [...] No escuches a los idiotas en este momento, Dios se encargará de ellos en el momento adecuado".

Neymar junto a su padre | Instagram @neymarjr

La emocionante dedicatoria termina con unas palabras de cariño donde menciona que todas las instituciones, incluido su actual club, el Al Hilal, están aguardando su regreso: "Estamos donde debemos estar, créeme, en un país lejano, pero con un pueblo que te ama y te acepta con todos tus defectos y virtudes... ¡Nuestra familia, amigos, tu club actual y la selección nacional y el fútbol te estarán esperando!".

La verdad es que la carrera de Neymar no se entendería de la misma forma sin la figura de su padre que, a la vez, también es su representante. En la etapa del brasileño en el PSG, su padre salió varias veces en su defensa por las críticas feroces que recibía en Francia. Siempre está a su lado y controla todo lo relacionado con su imagen, con la empresa NR Sports, y su trayectoria deportiva.