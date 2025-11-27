La emotiva carta de Christiansen tras llevar a Panamá al Mundial: "Ha sido un trabajo incansable"

Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, ha compartido este jueves un profundo mensaje de agradecimiento tras lograr la histórica clasificación de Panamá para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Su combinado consiguió el billete directo tras derrotar por 3-0 a El Salvador ha una semana, una hazaña que consolida el crecimiento del fútbol panameño en los últimos años.

El técnico danés, responsable directo de los éxitos de Panamá, hizo uso de las redes sociales para romper su silencio y valorar la clasificación a la cita mundialista: "Son muchos los momentos increíbles que hemos vivido durante estos últimos años", empezaba el entrenador. "No tengo suficientes palabras para agradecer a la Federación por darme la oportunidad de guiar a esta selección, y a los diferentes departamentos por ofrecer siempre su mejor versión, apoyándonos para que estuviéramos en las mejores condiciones", seguía.

Christiansen destacó el rol de la afición como parte indispensable para conseguir los objetivos: "A la afición por no dejar creer y alentarnos cuando más lo necesitábamos". También hizo balance de los hitos conseguidos: "Hemos crecido en la región. Hemos participado en Nations League, en Copas Oro, en Copa América y, en algunas de ellas, llegando a finales o pasando históricamente de ronda. Todo esto ha sido fruto de un trabajo constante para alcanzar la meta final: el Mundial 2026", destacó.

Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá / Ellas

El entrenador quiso tener unas palabras para subrayar el crecimiento colectivo e individual de sus jugadores: "Me siento muy orgulloso del crecimiento de los jugadores en todos los ámbitos, y de la unión de todo el grupo. Es un placer trabajar con cada uno de ellos", apuntó.

El emotivo mensaje se cierra con un apartado especial en agradecimiento a su cuerpo técnico y a sus familias: "Quiero hacer una mención especial a mi cuerpo técnico y a nuestras familias, por el gran sacrificio que han hecho y que, gracias a Dios, ha dado frutos. Ha sido un trabajo incansable y una dedicación que no puedo dejar de reconocer", detalló. "A mi familia, gracias, por compartir conmigo esta pasión, por tantas videollamadas para sentirnos cerca y, especialmente, a mi esposa, por guiarme, protegerme y sacar siempre lo mejor de mí". Un mensaje que no pasó desapercibido en Panamá, donde todavía sigue la fiesta tras lograr la histórica clasificación al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.