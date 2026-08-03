Emmanuel Macron se movilizó para impedir la venta del Mundial

Gianni Infantino ha sido la figura más controversial en el mundo del fútbol durante las últimas semanas, desde que hiciera pública su idea de vender un porcentaje de la Copa del Mundo de la FIFA a inversores. La operación hubiera supuesto un gran cambio en la mayor competición internacional, convirtiéndola todavía más en un negocio. Además, habría llevado decenas de millones de euros al bolsillo del propio presidente de FIFA, por lo que parecía un movimiento con la intención de defender más sus intereses particulares que los de los seguidores del deporte rey.

Sin embargo, al posicionarse la gran mayoría de federaciones en contra del plan del dirigente suizo, Infantino ha dado marcha atrás y la venta del Mundial no se llevará a cabo, aunque sus posibilidades de reelección al frente de FIFA parecen haber quedado tocadas de muerte. Ahora, con la operación colapsada, se van destapando los nombres de algunos de los grandes protagonistas en tratar de preservar el actual modelo de la Copa Mundial, entre los que destaca el del presidente de Francia: Emmanuel Macron.

Macron se movilizó personalmente

Según información de 'L'Equipe', el presidente de la República Francesa se movilizó personalmente para oponerse al plan de Gianni Infantino. El medio francés hace referencia a cómo "una fuente cercana al Palacio del Elíseo" explica el proceder de Macron para mostrarse contrario a la idea de privatizar la Copa del Mundo, así como también se había opuesto en su día al proyecto de la Superliga.

Gianni Infantino optará a la reelección como presidente de la FIFA / EP

La misma fuente apunta a que "quiere preservar la unidad del fútbol mundial y evitar cualquier división duradera entre continentes y confederaciones; ese es su papel diplomático". Además, expone que por ese motivo "apoyó fervientemente a Aleksander Ceferin, a quien animó antes de la reunión de la UEFA (el 30 de julio), al igual que apoyó a Philippe Diallo (presidente de la FFF), quien fue el primero de los 55 (presidentes de las federaciones miembro de la Confederación Europea) en manifestarse y expresar su firme oposición al proyecto presentado por Gianni Infantino".

Tras mantener una serie de conversaciones con algunos de los máximos dirigentes del mundo del fútbol, Emmanuel Macron mantuvo una charla con el propio presidente de la FIFA el pasado jueves. En dicho intercambio de pareceres, el político galo pidió a Infantino que "preservara la unidad del fútbol y evitara divisiones", tal como acabó decidiendo hacer el dirigente de la máxima entidad del deporte rey, gracias a la falta de apoyos y presiones recibidas.