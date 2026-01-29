EUROPA LEAGUE
Emery cumple, pero el Lyon de Endrick gana el pulso dorado en la Europa League
El Aston Villa sufrió en exceso para imponerse al Salzburgo en casa, pero el triunfo en Birmingham no fue suficiente para superar al cuadro francés en la tabla, que no falló contra el PAOK
La primera fase de la Champions League 2025-26 cerró el telón con la disputa de una apasionante octava jornada que, a diferencia de las siete anteriores, se jugó de manera unificada. A partir de las 21:00 horas, 18 partidos se disputaron simultáneamente con múltiples objetivos repartidos por campos de toda Europa: desde pelear por asegurar el top 8 hasta hacerlo para meterse en el playoff y seguir con vida en la competición de plata de la UEFA.
Aunque para algunos equipos poder disputar la repesca y soñar con clasificarse a los octavos ya es un buen premio, el 'gordo' de la fase de grupos era terminar dentro del top 8. El Olympique Lyon lo hizo de manera muy sólida, en la primera plaza después de imponerse al PAOK en casa, superando por diferencia de goles a un Aston Villa que tuvo que sudar sangre para imponerse al Salzburgo, que ya estaba eliminado antes de iniciar la jornada, para afianzar la segunda posición.
Y eso que Paulo Fonseca no pudo contar con Endrick, que ya suma 4 goles y una asistencia en solo 3 partidos con el cuadro galo, al no estar inscrito en la competición. De cara a los octavos, el brasileño podrá exportar todo su gol a la competición continental.
El ansiado top 8
Por detrás de los de Birmingham terminaron el Midtjylland, con 19 puntos después de poner el broche de oro a su fase de grupos con la sexta victoria en ocho duelos, contra el Dinamo Zagreb, y el Betis, que se impuso por la mínima ante el Feyenoord para no echar por tierra todo el trabajo previo. El top 8 lo completaron el Porto (5º), SC Braga (6º), Friburgo (7º), que no puso excesivamente cara su derrota en Lille, y la Roma (8º), que se metió en el top 8 a última hora empatando con el Panathinaikos en los minutos finales del duelo.
Fuera de la zona dorada, 16 supervivientes lo darán todo para seguir en pie en esta Europa League: del 9º clasificado al 24º. En este bloque de equipos se encuentran conjuntos como el Genk (9º), que incluso tuvo opciones de top 8 al vencer al Malmö por la mínima, o el Bolonia (10º), que goleó al Maccabi Tel Aviv, pero necesitaba resultados distintos en otros duelos para evitar el playoff. Y no hay que olvidarse del Celta, que cayó hasta la 16ª plaza después de dejar escapar el triunfo casi en el descuento.
En el playoff, los emparejamientos están condicionados por la posición que consiguió cada equipo en la fase de grupos, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La ventaja para los primeros es que disputarán la vuelta como locales.
Tres 'pinchazos' importantes
Entre los 12 equipos eliminados destaca la presencia del Niza, con solo tres puntos, que está cuajando una temporada para olvidar en Francia; el Rangers, histórico del fútbol europeo con solo 4 puntos al perder en Oporto; o el Feyenoord, segundo clasificado de la Eredivisie, que ha perdido seis de los ocho duelos que ha disputado en la Europa League después de caer contra el Betis.
Los primeros enfrentamientos se conocerán oficialmente apenas unos días después del final de la fase de grupos. El 30 de enero, a las 13:00 horas (CET), se celebrará el sorteo de los playoffs. En España, se podrá seguir en directo por TV en Movistar Plus+.
- Barcelona - Copenhague, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Benfica - Real Madrid, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Así queda la clasificación de la Champions League en directo tras la última jornada
- Champions League: reacciones, polémicas y última hora de Barcelona y Real Madrid, en directo
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong