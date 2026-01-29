Emery cumple, pero el Lyon de Endrick gana el pulso dorado en la Europa League

La primera fase de la Champions League 2025-26 cerró el telón con la disputa de una apasionante octava jornada que, a diferencia de las siete anteriores, se jugó de manera unificada. A partir de las 21:00 horas, 18 partidos se disputaron simultáneamente con múltiples objetivos repartidos por campos de toda Europa: desde pelear por asegurar el top 8 hasta hacerlo para meterse en el playoff y seguir con vida en la competición de plata de la UEFA.

Aunque para algunos equipos poder disputar la repesca y soñar con clasificarse a los octavos ya es un buen premio, el 'gordo' de la fase de grupos era terminar dentro del top 8. El Olympique Lyon lo hizo de manera muy sólida, en la primera plaza después de imponerse al PAOK en casa, superando por diferencia de goles a un Aston Villa que tuvo que sudar sangre para imponerse al Salzburgo, que ya estaba eliminado antes de iniciar la jornada, para afianzar la segunda posición.

Y eso que Paulo Fonseca no pudo contar con Endrick, que ya suma 4 goles y una asistencia en solo 3 partidos con el cuadro galo, al no estar inscrito en la competición. De cara a los octavos, el brasileño podrá exportar todo su gol a la competición continental.

El ansiado top 8

Por detrás de los de Birmingham terminaron el Midtjylland, con 19 puntos después de poner el broche de oro a su fase de grupos con la sexta victoria en ocho duelos, contra el Dinamo Zagreb, y el Betis, que se impuso por la mínima ante el Feyenoord para no echar por tierra todo el trabajo previo. El top 8 lo completaron el Porto (5º), SC Braga (6º), Friburgo (7º), que no puso excesivamente cara su derrota en Lille, y la Roma (8º), que se metió en el top 8 a última hora empatando con el Panathinaikos en los minutos finales del duelo.

Abde Ezzalzouli celebra con Antony al marcar el segundo gol durante el partido de fútbol de la fase liguera de la Europa League entre el Real Betis y el Feyenoord en La Cartuja / Associated Press

Fuera de la zona dorada, 16 supervivientes lo darán todo para seguir en pie en esta Europa League: del 9º clasificado al 24º. En este bloque de equipos se encuentran conjuntos como el Genk (9º), que incluso tuvo opciones de top 8 al vencer al Malmö por la mínima, o el Bolonia (10º), que goleó al Maccabi Tel Aviv, pero necesitaba resultados distintos en otros duelos para evitar el playoff. Y no hay que olvidarse del Celta, que cayó hasta la 16ª plaza después de dejar escapar el triunfo casi en el descuento.

El Celta sale al 'pequeño Maracaná', en Belgrado, en el duelo de la noche de este jueves frente al Estrella Roja. / Marta G. Brea

En el playoff, los emparejamientos están condicionados por la posición que consiguió cada equipo en la fase de grupos, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La ventaja para los primeros es que disputarán la vuelta como locales.

Tres 'pinchazos' importantes

Entre los 12 equipos eliminados destaca la presencia del Niza, con solo tres puntos, que está cuajando una temporada para olvidar en Francia; el Rangers, histórico del fútbol europeo con solo 4 puntos al perder en Oporto; o el Feyenoord, segundo clasificado de la Eredivisie, que ha perdido seis de los ocho duelos que ha disputado en la Europa League después de caer contra el Betis.

Los primeros enfrentamientos se conocerán oficialmente apenas unos días después del final de la fase de grupos. El 30 de enero, a las 13:00 horas (CET), se celebrará el sorteo de los playoffs. En España, se podrá seguir en directo por TV en Movistar Plus+.