El Elversberg, el club en una ciudad de 13.000 habitantes sin ayuntamiento que jugará por primera vez en la Bundesliga

El fútbol es un generador de historias bonitas. La última la ha protagonizado este fin de semana el SV Elversberg, un club históricamente de regional de una localidad de apenas 13.000 habitantes, sin estación de tren ni ayuntamiento, que jugará la próxima temporada en la Bundesliga por primera vez en su historia.

El ascenso quedó sellado este domingo tras vencer 3-0 al Preußen Münster en la última jornada de la 2. Bundesliga. Bambase Conté abrió el marcador y David Mokwa firmó un doblete para desatar una celebración histórica en el Waldstadion an der Kaiserlinde. Ascendió como segundo clasificado detrás del Schalke 04, campeón de liga y un histórico que vuelve a la élite.

El club más pequeño que jugará en la Bundesliga

El Elversberg, de una la pequeña localidad de Spiesen-Elversberg, del estado de Saarland, en el suroeste de Alemania, fue refundado en 1983 y cuenta con apenas 7.500 socios. Su estadio tiene capacidad para unas 10.000 personas.

Los aficionados del Elversberg celebran su ascenso a la Bundesliga tras el partido ante el Preussen Muenster / RONALD WITTEK / EFE

El club lleva años haciendo las cosas bien y esta temporada, su tercera en segunda división, ha superado a 'grandes' como el Hannover 96, el Kaiserslautern o el Hertha Berlin. Y todo considerando que hace apenas cuatro años, en 2022, jugaba en la cuarta división germana, la Regionalliga Südwest.

Con todo ello, el Elversberg se convierte en el club procedente de la localidad más pequeña que haya competido nunca en la Bundesliga.

Las figuras claves del proyecto

La temporada pasada, el el Elversberg ya rozó la Bundesliga, pero cayó dramáticamente en la promoción frente al 1. FC Heidenheim.

Aquella derrota dejó una sensación amarga, aunque también confirmó que el proyecto era real. El nombre que lo ha hecho todo posible es el de Nils-Ole Book, el responsable deportivo durante gran parte del proyecto, que fue decisivo en la transformación institucional del club. Bajo su dirección llegaron los ascensos consecutivos y la profesionalización de la estructura. Desde marzo es el nuevo director deportivo del Borussia Dortmund.

También fue fundamental el trabajo de Horst Steffen, entrenador que consolidó el estilo competitivo del equipo y dejó las bases antes de su marcha al Werder Bremen en 2025. El relevo lo tomó Vincent Wagner, encargado de culminar el salto definitivo a la Bundesliga.

El Elversberg pertenece a la familia Holzer, que dirige el club desde 2011 con Frank Holzer al frente. Los Holzer son además los fundadores de Ursapharm, la compañía farmacéutica que ha sostenido económicamente el crecimiento del club y ha desempeñado un papel clave en su escalada hacia la élite del fútbol alemán.

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Alemania ya había vivido historias similares con Hoffenheim o Heidenheim, pero lo del Elversberg lleva el concepto todavía más lejos. La Bundesliga recibirá ahora a un club que hace apenas unos años era desconocido incluso para muchos aficionados alemanes.