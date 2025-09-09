Eliminatorias sudamericanas: Horario y dónde ver hoy la última jornada de las clasificatorias CONMEBOL para el Mundial

Todas las selecciones nacionales de CONMEBOL se enfrentan en la madrugada de este miércoles 10 de septiembre en el partido de la Jornada 18 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora son los partidos y dónde verlos en España.

En alusión a ello, cabe destacar que ya se han definido las seis selecciones que clasificarán directamente al mundial, entre las que se encuentran, según su orden en la tabla, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

En consecuencia, los partidos más relevantes son los de Bolivia vs. Brasil y Venezuela vs. Colombia, ya que ambos combinados locales se juegan el acceso al repechaje. En este momento, la Vinotinto es la que se adjudica el preciado séptimo lugar, tan solo a un punto de diferencia de la escuadra boliviana.

Por lo tanto, si Venezuela gana o Bolivia no vence, los primeramente mencionados estarán a las puertas de clasificar al Mundial por primera vez en su historia. Mientras tanto, los segundos no dependen solo de sí mismos para determinar su pase a la Copa del Mundo, ya que incluso ganando podrían quedar fuera.

HORARIO DE LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL PARA EL MUNDIAL

Los cinco partidos correspondientes a la Jornada 18 de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026 se disputarán en la madrugada de este miércoles 10 de septiembre a la 1:30 (CET) en España, salvo el Ecuador vs. Argentina que iniciará media hora antes.

DÓNDE VER LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL PARA EL MUNDIAL

En España, todos los partidos de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial (salvo el Bolivia - Brasil) se podrán ver en directo y online a través de:

Ecuador vs. Argentina: Movistar+ y Movistar Plus+ .

y . Venezuela vs. Colombia: Movistar+ , Vamos y Movistar Liga de Campeones 3 .

, y . Chile vs. Uruguay: Movistar+ , Movistar Plus+ 2 y Movistar Liga de Campeones 2 .

, y . Perú vs. Paraguay: Movistar Liga de Campeones 4.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.