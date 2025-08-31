Ekitike, convocado con Francia por primera vez debido a la lesión de Cherki

Hugo Ekitike, delantero de 23 años por el que el Liverpool pagó este verano 95 millones de euros, fue convocado por primera vez a la selección absoluta de Francia para suplir al lesionado Rayan Cherki (Manchester City), de cara a los choques clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Ucrania (5 de septiembre fuera de casa) e Islandia (9 en París).

El antiguo delantero del Reims y del PSG explotó el pasado curso con el Eintracht de Fráncfort, con 22 goles en 48 encuentros, lo que le valió una transferencia al Liverpool por valor de 95 millones de euros, una de las más caras de este 2025.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, convocó otro jugador debutante para estos partidos internacionales, Maghnes Akliouche, delantero de 23 años del Mónaco.

Francia es el favorito del grupo D, en el que además de Ucrania e Islandia, figura Azerbaiyán.