A Egipto le basta sin Salah

La Copa África llega al final de su primera etapa con la última jornada de la fase de grupos, que define los dieciséis equipos que seguirán en busca de la gloria final. Entre ellas, tienen ya su plaza asegurada Egipto y Sudáfrica, que han impuesto la lógica en el grupo B.

Los egipcios se bastaron con un empate sin goles para asegurar la primera plaza del grupo, en un partido en el que reservaron a su gran estrella, Mohamed Salah. El gran artífice de las dos victorias ante Zimbabue y Sudáfrica, tuvo un merecido descanso ante Angola.

Más disputado estuvo el otro duelo del grupo, en el que Sudáfrica acabó llevándose el gato al agua con una sufrida victoria (3-2) ante Zimbabue, que se despide con un solo puntos de la competición.

Un penalti transformado por Appollis en el 82' acabó decantando un grupo en el que Angola, con dos puntos y un -1 en el 'average' de goles tiene también muy difícil su acceso a la siguiente ronda.