El efecto Messi sigue disparando los ingresos del Inter Miami

La llegada de Leo Messi a Miami, transformó la entidad en lo deportivo y lo económico. Desde que el argentino aterrizó en Florida en 2023, la franquicia se ha convertido en una de las mayores potencias económicas de la Major League Soccer, multiplicando sus ingresos, su valor empresarial y el atractivo de su cartera de patrocinadores.

El dato que mejor refleja esta transformación está en los ingresos del club. Según la información del portal Sportico, el Inter Miami pasó de facturar 55 millones de dólares en 2022, la temporada anterior al fichaje de Messi, a alcanzar los 215 millones en 2025. Supone un crecimiento de 160 millones y un incremento de alrededor del 291% en solo tres años.

Y el crecimiento todavía no ha tocado techo. La entidad avanza hacia unos ingresos locales de 250 millones de dólares, una cifra que representaría 195 millones más que antes de la llegada del argentino y multiplicaría por más de cuatro la facturación de 2022.

Y los fichajes estrellas tampoco paran. El último en anunciarse ha sido Casemiro. El brasileño se une así a Suárez y De Paul como principales 'escuderos' del astro argentino. Los retirados Sergio Busquets y Jordi Alba, también formaron parte de esta transformación estratégica.

Messi, celebrando uno de sus goles con el Inter de Miami / EFE

El llamado ‘efecto Messi’ ha impulsado la venta de entradas, las giras internacionales y, especialmente, los acuerdos comerciales. Desde enero, el Inter Miami ha cerrado 14 operaciones de patrocinio entre nuevas alianzas, renovaciones y ampliaciones de contratos. La última ha sido con Marriott Bonvoy, que se convertirá en socio oficial del club en las categorías de hotel y programa de fidelización.

La alianza tendrá presencia en el Nu Stadium e incluirá experiencias exclusivas para los miembros de Marriott Bonvoy, como el acceso a suites VIP y actividades previas a los partidos. La compañía también será socio fundador de Miami Freedom Park, el complejo de uso mixto valorado en 1.000 millones de dólares que alberga el nuevo estadio del Inter Miami, como explica la misma información del portal Sportico.

Marriott se suma a una cartera comercial en la que ya aparecen marcas como Adidas, Audi, Modelo, Lowe’s, Publix, Royal Caribbean, Hewlett Packard Enterprise, Baptist Health, Florida Blue o IM8. Según la firma especializada SponsorUnited, el Inter Miami genera más ingresos por patrocinio que los cinco clubes con menores cifras de la MLS juntos, mientras que el valor medio de sus acuerdos supera en más de tres veces el promedio del resto de equipos de la competición.

El Nu Stadium del Inter Miami es el más nuevo en la MLS, dejando solo a seis equipos de la liga compartiendo estadio con algún otro equipo / EFE

Todo ello ha situado al club en lo más alto de la valoración económica de la MLS, con un valor empresarial estimado de 1.450 millones de dólares. La inauguración del Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, también permitirá a la franquicia controlar directamente una mayor parte de sus ingresos comerciales después de seis temporadas jugando en un recinto provisional.

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Además, el crecimiento económico ha estado acompañado por los resultados deportivos. Desde la llegada de Messi, el Inter Miami ha conquistado la Leagues Cup de 2023, el Supporters’ Shield de 2024 y la MLS Cup de 2025. Una transformación completa que convierte el fichaje del argentino en una de las operaciones más influyentes de la historia del deporte estadounidense.