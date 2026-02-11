El 'efecto Messi' revoluciona los EE.UU.

Leo Messi es una de las figuras más influyentes del panorama internacional. El considerado mejor jugador de la historia del fútbol deja huella allá donde va, y ha cambiado completamente los Estados Unidos.

Según un estudio que recoge 'The Economist', basado en datos de 'Ampere Analysis', por primera vez, el fútbol (soccer) ha superado al béisbol en la preferencia de los aficionados, situándose como el tercer deporte favorito de la población, solo por detrás del fútbol americano y el baloncesto. Un hecho histórico teniendo en cuenta que durante décadas el béisol ha sido uno de los pasatiempo nacionales de Estados Unidos y tradicionalmente ha dominado el segmento de las preferencias deportivas.

Según este sondeo, el 10% de los estadounidenses declara al fútbol como su deporte favorito, frente a un 9% que elige al béisbol. El podio queda configurado con el fútbol americano en primer lugar, con cerca del 36–37% de las preferencias, y el baloncesto en segundo, con aproximadamente el 17%.

En la presentación de la MLS 2026, la propia liga destacó este hecho asegurando que la "Major League Soccer ha impulsado un crecimiento sin precedentes del fútbol en Estados Unidos y Canadá, transformando el 'soccer' en parte integral de la cultura deportiva local. Con 30 clubes, asistencia promedio de más de 22.000 aficionados por partido y expansión continua, la MLS se ha posicionado entre las ligas deportivas más vistas en Norteamérica".

Los 30 clubes de la MLS en 2026 / MLS

"Este crecimiento refleja un cambio cultural profundo impulsado por una afición joven y multicultural, mayores audiencias televisivas, inversión sostenida y el rol protagónico de Estados Unidos como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando al país como el mayor mercado del fútbol internacional. Además, la mayor presencia de jóvenes en academias, el auge de la afición multicultural (especialmente dentro de la comunidad latina) y la llegada de estrellas globales han consolidado al fútbol como un fenómeno social y cultural en crecimiento", añade.

Este cambio, ayudado en parte por la presencia de estrellas internacionales en la MLS como Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Javier Mascherano, Heun-Ming Son, Thomas Müller o James Rodríguez hace que este deporte, hasta ahora casi olvidado en el país, se convierta en una fuerza dominante en el panorama de entretenimiento estadounidense.