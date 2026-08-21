El 'efecto Lamine' es una realidad: los menores de edad que ya brillan en el fútbol de élite

Lamine Yamal ha roto todos los récords de precocidad: a sus 15 años, el extremo derecho ya estaba debutando en el primer equipo del Barça, con 16 era titular y a los 17 se coronó campeón de la Eurocopa mientras se sacaba la ESO. La estrella blaugrana ya es mayor de edad, cumplió los 19 este mes de julio, y desde su irrupción, el número de jugadores menores de 18 años que empiezan a despuntar en el fútbol de élite ha crecido exponencialmente. Esta temporada 2026/27, han debutado cuatro futbolistas a los cuales será interesante seguir su progresión.

Brian Madjo (17 años): el nuevo ariete de Unai Emery

Debido a las ausencias de los internacionales ingleses, el técnico de Hondarribia debió improvisar en ataque en la Supercopa de Europa ante el PSG y apostó por alinear de partida a Brian Madjo, un delantero nacido en Inglaterra con nacionalidad luxemburguesa que fue protagonista del partido.

Brian Madjo, autor del gol del Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa / Aston Villa

A sus 17 años, fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa del bicampeón de la Champions: con una potencia física impropia de un adolescente, el ariete tuvo muchas ocasiones claras en la primera parte, hasta que terminó marcando antes del descanso para poner el empate a uno, un gol que le convierte en el jugador más joven en marcar en una Supercopa de Europa.

Marc Santos (15 años): en el podio de los más jóvenes en debutar en Liga

Luís Castro ya avisó antes de que empezase la Liga: Marc Santos, lateral de tan solo 15 años, iba a ser parte de la plantilla del Levante, aunque con ficha del filial: "Cuando terminó el año pasado, yo ya tenía claro que Marc Santos iba a ser jugador de la primera plantilla porque ha venido algunas veces a trabajar con nosotros, como otros jugadores, y nuestra decisión, mía y de todo el 'staff'.

Y el técnico portugués no decidió esperar para hacerle debutar: en la primera jornada, perdiendo por 2 a 0 contra el Espanyol, Marc Santos entró en el minuto 64. Con 15 años y 288 días, se ha convertido en el tercer jugador más joven de la historia de la Liga y el primero en la historia del Levante.

Abdellah Ouazane (17 años): la perla del Ajax de Míchel

El Ajax siempre ha destacado por el buen desarrollo de su cantera, y con la llegada de Míchel esto claramente va a seguir siendo así. El técnico vallecano ya le está dando la oportunidad de brillar a Abdellah Ouazane, un mediapunta de 17 años que también puede jugar por banda que estuvo muy cerca de acabar en el Madrid el verano pasado.

El jugador ya rindió a buen nivel en la pretemporada, marcando en los amistosos ante el Burnley y el AEK de Larnaca. Ouazane ha sido titular en las dos primeras jornadas de la Eredivisie, siendo especialmente bueno su partido contra el Heerenveen: el marroquí marcó un auténtico golazo desde fuera del área, una manera brillante de marcar su primer gol como profesional.

Jorge Domínguez (16 años): el último en sumarse a esta lista

El Atlético de Madrid llegó a la primera jornada de Liga con gran parte de su once titular con poco rodaje. Es por eso que el Cholo alineó de inicio a caras poco reconocidas para quienes no hayan seguido la pretemporada, entre las cuales se encuentra Jorge Domínguez. El central hizo su debut en Primera División con apenas 16 años y 241 días, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar un partido oficial con el Atlético de Madrid.

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Domínguez disputó la primera parte, y fue sustituido al descanso ya que le sacaron una tarjeta amarilla. El central tiene mucha competencia esta temporada para seguir siendo un jugador titular para el Cholo, pero puede ser una pieza importante en caso de que se produzcan bajas en la zaga.