El Efecto Inter Miami: el club que tira del carro de la MLS como imán de talento global

El fichaje de Rodrigo De Paul por Inter Miami no es solo una operación de mercado: es la última evidencia del cambio estructural que el club de Florida ha provocado en la Major League Soccer. Desde la llegada de Lionel Messi, Inter Miami se ha convertido en un imán de talento global y en el principal catalizador del crecimiento deportivo, económico y cultural de la liga.

El impacto de las Garzas se hace notar más allá de sus propios movimientos. Los Angeles FC Vancouver Whitecaps negocia la llegada de Thomas Müller. Estas operaciones serían impensables sin el precedente marcado por Inter Miami: la MLS ya no es un lugar de retiro, sino una plataforma competitiva, moderna y atractiva para estrellas aún en plenitud.

Un imán de talento

Desde su fundación en 2020, Inter Miami ha atraído a figuras como Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, Blaise Matuidi o Gonzalo Higuaín. Todos ellos han elegido el proyecto de las Garzas por su ambición deportiva, su proyección cultural y su conexión con una ciudad global como Miami.

Rodrigo De Paul, campeón del mundo con Argentina en 2022, representa una nueva generación de jugadores que ven en la MLS una oportunidad real de competir, crecer y dejar huella a través de un rendimiento inmediato.

Anoche, De Paul, anotó su primer gol en la victoria de Inter Miami ante Pumas por 3-1 que le dio el pase a cuartos de final de la Leagues Cup al conjunto miamense. En 3 partidos con la camiseta de Inter Miami ha anotado 1 gol, ha repartido 2 asistencias y fue decisivo en la tanda de penaltis ante Necaxa en la primera ronda de la Leagues Cup. Tan solo ha sido sustituido en 1 partido y fue en el minuto 89.

El club reafirma su estatus como destino aspiracional del fútbol mundial.

Otros equipos de la MLS reaccionan:

LAFC y Vancouver Whitecaps ya han hecho oficiales las llegadas de Son Heung-min y Thomas Müller, respectivamente.

Se consolida un patrón: Inter Miami marca el paso, y la MLS acelera.

Es el momento en el que más campeones del mundo concentra la MLS con Inter Miami como máximo exponente: Leo Messi (Inter Miami), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Sergio Busquets (Inter Miami), Hugo Lloris (LAFC) y Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

Supera al periodo entre los años 2015 y 2017 en los que coincidieron 4 campeones del mundo: David Villa, Andrea Pirlo, Ricardo Kaká y Bastian Schweinsteiger.

Inter Miami, imán de talento global:

Desde su creación en 2020, ha fichado a:

Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuaín.

Los jugadores eligen Miami por:

Proyecto deportivo ambicioso.

Estilo de vida en una ciudad global. ○ Visibilidad internacional.

Con De Paul se refuerza la idea de una MLS competitiva, moderna y relevante en año de Mundial.

Jugadores como Luka Modric, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Kevin De Bruyne o Neymar se han asociado a Inter Miami.

Éxitos deportivos:

2 títulos oficiales en 5 años de existencia:

Leagues Cup 2023.

Supporters’ Shield 2024.

En el Top16 de equipos del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Primer equipo de la CONCACAF en vencer a un club europeo en un Mundial de Clubes (vs Porto).

Primer club de la MLS en alcanzar eliminatorias y conseguir la primera victoria de un equipo MLS en el Mundial de Clubes.

MLS NEXT Cup Sub-17 campeón 2025: cantera en auge.

Todas las categorías de la Academia clasificadas a nivel nacional para la Dreams Cup.

Dos años de Messi en Miami / MARC CREUS

