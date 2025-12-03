El ‘efecto Bellingham’ se desinfla entre errores y polémicas: ¿le queda grande el Dortmund a Jobe?

La expectación con Jobe Bellingham era enorme. Elegido 'Mejor Jugador Joven' de la pasada Championship tras su gran campaña con el Sunderland, decidió seguir los pasos de su hermano Jude, que pasó del Birmingham City al Borussia Dortmund antes de fichar por el Real Madrid, y firmó por el equipo alemán este verano. Sin embargo, lejos de asentarse en la élite del fútbol, se ha empezado a generar un runrún negativo en torno a su figura por su rendimiento y varias polémicas evitables.

El Borussia Dortmund tuvo que desembolsar 30 millones de euros para poder contar con el menor de los Bellingham. A priori, se trataba de un fichaje destacado porque podía asegurar rendimiento inmediato y, unos años más tarde, dejar un beneficio considerable en las arcas del club. Sin ir más lejos, Jude le costó al Madrid 127 'kilos'.

El ansiado debut llegó en el Mundial de Clubes y, en el segundo duelo, contra el Mamelodi, logró estrenarse como goleador. Todo iba sobre ruedas, especialmente cuando también asistió en el siguiente partido ante el Ulsan HD. Pese a ello, frente a Monterrey demostró que aún tiene muchas cosas por pulir.

Jobe Bellingham se estrenó con la camiseta del Borussia Dortmund / BVB

El espigado centrocampista, que destaca por su potencia, zancada, capacidad técnica y llegada, también comete errores muy infantiles que pueden condicionar partidos. No ahorra esfuerzos y pelea al máximo todos los balones divididos, cualidades positivas si se hace una lectura correcta del juego y de las consecuencias de dichas acciones. Contra Monterrey no midió bien y cometió una falta innecesaria en el minuto 20 que le dejó sin poder enfrentarse al Real Madrid de su hermano Jude en la siguiente ronda.

Contra los 'grandes', suplente

Desde entonces, Jobe Bellingham fue convirtiéndose poco a poco en un jugador de rotación hasta llegar al punto actual, en el que participa regularmente, pero solo tiene cierta importancia en partidos de Copa o contra rivales más asequibles. Y su aportación de cara al gol se ha reducido considerablemente: de marcar un gol y dar una asistencia en apenas cuatro partidos del Mundial de Clubes (sin disputar ninguno completo) a no volver a marcar y registrar solo dos asistencias en los siguientes veinte encuentros.

Jobe Bellingham, durante un duelo con el Dortmund / EFE

Más allá de las cifras, que a veces no reflejan por completo el rendimiento de un jugador, conviene analizar la confianza que tiene en él su entrenador, Niko Kovac. Y el diagnóstico es claro: cuando hay mucho en juego, Bellingham es suplente. Errores como el que cometió ante el Bayern, perdiendo un balón dentro de su área que significó el 2-0 en contra, lo alejan de los grandes escenarios.

Minutos disputados por Jobe Bellingham con el Borussia Dortmund ante los grandes rivales Juventus (Champions League): 20 minutos

20 minutos Athletic Club (Champions League) : 69 minutos

: 69 minutos RB Leipzig (Bundesliga): 21 minutos

21 minutos Bayern Múnich (Bundesliga) : 18 minutos

: 18 minutos Manchester City (Champions League) : 25 minutos

: 25 minutos Villarreal (Champions League) : 14 minutos

: 14 minutos Bayer Leverkusen (Bundesliga): 11 minutos

Una situación deportiva complicada que se agrava con las informaciones que se han ido desvelando en Alemania en los últimos meses. Según 'BILD', hace unas semanas, Mark y Denise Bellingham, sus progenitores, fueron vistos en localidades muy separadas en la zona VIP porque “existe un ambiente de tensión en torno a la familia, lo que genera en Jobe una enorme inseguridad y lo somete a mucha presión”.

Demasiada tensión

El padre, Mark, incluso llegó a protagonizar una discusión con el entrenador, Kovac, y el director deportivo, Sebastian Kehl, cuando el técnico sustituyó a su hijo al descanso en el partido contra el St. Pauli, correspondiente a la primera jornada de liga. “El área activa de nuestro club sigue reservada para jugadores, entrenadores y directivos, no para familias y asesores. Esto no volverá a ocurrir”, explicó Kehl.

Kovac le da instrucciones a Bellingham durante un partido / Martin Meissner / AP

En este momento, Jobe convive con factores delicados como la desconfianza, la tensión o los nervios, que solo pueden lastrar una carrera que necesita paciencia, humildad y trabajo. Por ello, el 'Daily Mirror' informó de la posibilidad de que Jobe se marche cedido al Paris FC este mismo invierno. Un paso atrás en su carrera que quizá pueda servirle para coger impulso.