Efe Korkut, la perla turca que interesa al Athletic Club

Efe Korkut Martín, la perla turca del VfB Stuttgart, está llamando con mucha fuerza a las puertas de los grandes de Europa y el Athletic Club le está siguiendo de cerca. El hijo del mítico Tayfun Korkut, banda de la Real Sociedad y Espanyol durante el principio de los 2000 y con más de 40 internacionalidades con Turquía, nació en San Sebastián y entraría dentro de la filosofía de los 'Leones'.

El jugador de 18 años no tan solo maravilla a Alemania, también lo hace a nivel internacional, consiguiendo marcar su primer tanto con la sub 19 de Turquía en el empate a dos de los suyos ante Portugal el pasado miercoles.

Brillante trayectoria en Alemania

El centrocampista comenzó su trayectoria como futbolista en la cantera del FSV Wiblingen, club situado en la ciudad alemana del mismo nombre que se encuentra a tan solo 15 kilómetros de Stuttgart, donde su padre se desempeñaba como técnico del club alemán. Tras unos buenos números en su club formativo, pasó al Nüremberg, en el que tan solo estuvo una temporada antes de llegar a su actual equipo: el VfB Stuttgart.

Efe Korkut con el Nüremberg / Transfermarkt

Con los "Roten", Korkut ha pasado por el sub 17, el sub 19 y ha llegado a jugar dos partidos con el equipo filial, que milita en Tercera División. No obstante, ha sido con el sub 19 donde ha gozado de sus mejores momentos, consiguiendo disputar 50 partidos en los que ha anotado 10 goles y ha repartido 10 asistencias, unos números más que destacables para un centrocampista.

Por lo que respecta a su trayectoria internacional, Efe apostó por Turquía, misma selección que defendió su padre en 42 ocasiones. Por ahora, el centrocampista ha podido disputar 11 partidos entre la sub 17, la sub 18 y la sub 19, anotando tres goles, el último ante Portugal el pasado miércoles.

El Athletic, pendiente a Korkut

Su descomunal rendimiento ha despertado la curiosidad del Athletic Club, confiante que el estilo de juego técnico del jugador puede encajar en los planes de Ernesto Valverde. Además, les serviría para añadir más juventud a un centro del campo en el que, a excepción de Ruiz De Galarreta y Mikel Vesga, ningún jugador supera los 24 años.

Korkut renovando con el VfB Stuttgart / Vfb Stuttgart

A pesar del interés de los 'Zurigorriak', de momento el hispanoturco cuenta con un contrato vigente hasta junio de 2026, que le tiene atado al Stuttgart, club donde está dando pasos agigantados para intentar asomar la cabeza en el primer equipo.