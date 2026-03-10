Eden Hazard también se rinde a Pep Guardiola: "Es el mejor de la historia"

El Bayern Múnich de Vincent Kompany es uno de los mejores equipos de Europa. El 'gigante' bávaro domina en Alemania y asusta en Europa por los cracks que tiene en su plantilla, como Harry Kane, Luis Díaz, Joshua Kimmich o Michael Olise, entre tantos otros, y por su maravilloso estilo de juego, ofensivo y propositivo. Y para Eden Hazard, exjugador del Real Madrid o del Chelsea, la clave de ello la tiene, en cierta parte, Pep Guardiola. Sí, han leído bien.

Guardiola, en el Aspmyra Stadion de Bodø / EFE

El exfutbolista blanco, uno de los mejores jugadores de la Premier League en su momento, tiene claro que parte del éxito en los banquillos de su excompañero en la selección belga, Vincent Kompany, se explica por haber compartido tantas experiencias con el de Santpedor en el Manchester City.

Durante su carrera (Kompany) pasó muchos años con quien probablemente sea el mejor entrenador de la historia, Pep Guardiola Eden Hazard — Exfutbolista belga

"(Vincent) ¡Fue un jugador de primer nivel! Ahora bien, ¿iba a convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo? Eso nunca se puede saber. Durante su carrera pasó muchos años con quien probablemente sea el mejor entrenador de la historia, Pep Guardiola", señaló Hazard en una entrevista en la radiotelevisión pública RTBF.

Hazard ha tenido grandes entrenadores

El elogio es importante. Especialmente si viene de parte de alguien que no le debe nada al entrenador catalán. De hecho, aunque el extremo izquierdo ha tenido a entrenadores de renombre como José Mourinho, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti, entre otros, nunca ha tenido el placer de estar a las órdenes de Guardiola, a quien considera "el mejor de la historia".

Esta noche, el Bayern de Kompany se enfrenta al Atalanta en Bérgamo con motivo de la ida de los octavos de final de la Champions League. Y Hazard considera que su excompañero Vincent tiene conocimientos y plantilla para poder llegar lejos en el torneo.

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany durante la rueda de prensa / EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA

"Ha vivido bastantes experiencias con el Manchester City, ha jugado en Bélgica, en Alemania... Acumuló mucha experiencia durante su carrera como jugador. Lo sabe todo de fútbol y eso no me sorprende. También tiene la personalidad adecuada para decir las cosas, tiene mentalidad ganadora; estaban todos los ingredientes reunidos para que se convirtiera en un muy buen entrenador", comentó.

Sobre el futuro de Kompany, Hazard aseguró que "sería un buen seleccionador para Bélgica, al cien por cien, pero no tengo ganas de verlo ahora en ese puesto". El ex del Madrid prefiere verlo antes "en el día a día con el Bayern y en más clubes de élite, como el City". Vincent aún no tiene ni 40 años; no lo veo al frente de Bélgica en los próximos cuatro o cinco años, concluyó.