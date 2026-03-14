Eden Hazard, investigado en Bélgica por su rol de "embajador global" en una casa de apuestas

El exjugador del Real Madrid, Eden Hazard, está bajo investigación por parte de la Comisión de Juegos de Bélgica después de asumir un papel promocionando el casino online ‘Stake’, según aseguran en Bélgica. Retirado del fútbol profesional en 2023, Hazard se convirtió a principios de esta semana en “embajador global” de la marca.

Una decisión que le podría traer problemas. Según el medio belga ‘Het Laatste Nieuws’, la Comisión de Juegos de Bélgica está investigando si ese rol que adopta el exjugador merengue como embajador de la marca infringe las normas del país sobre publicidad de apuestas.

'Stake', ilegal en Bélgica

‘Stake’ no tiene licencia para operar en Bélgica y, por tanto, es completamente ilegal en el país. De este modo, según recoge el citado medio, Eden Hazard podría enfrentarse a procesos legales si se determina que sus anuncios estaban dirigidos a ciudadanos belgas. Aunque para ello deberán probar la intencionalidad del acto.

Eden Hazard, cara visible de 'Stake' / @Stake

Hazard, de 35 años, por si acaso, ha actualizado su biografía en la red social Instagram, destacando específicamente que el servicio de ‘Stake’ no está disponible en Bélgica (tampoco en España), mientras mantiene su cargo como “embajador global” de la marca.

Otras estrellas internacionales

Lo cierto es que no es la primera vez que ‘Stake’ aprovecha la imagen de futbolistas para promocionarse. La casa de apuestas cuenta con otras caras reconocidas en su nómina de embajadores, con varias estrellas internacionales como Sergio Agüero o Patrice Evra.

Agüero ha sido viral en redes sociales por sus respuestas en un test / Alejandro Garcia / EFE

La marca también trabaja con estrellas de otros sectores, como los cantantes Drake, Aujla o Davido, y los luchadores Alex Pereira y Caio Borralho. Además, actúa como patrocinador principal del Everton, club de la Premier League, apareciendo en la parte frontal de la camiseta del cuadro ‘toffee’. Todo ello, pese a que el casino dejó de operar en Inglaterra en marzo del año pasado.

Hazard, por su parte, cuenta con 27 millones de seguidores en Instagram. No es poca cosa. Sin duda, un altavoz importante para las marcas.