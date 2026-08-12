Ni el eclipse ni Emery dejan sin luz a Luis Enrique: el PSG, de nuevo supercampeón continental

Luis Enrique había toreado en plazas peores. Sin ir más lejos, hace casi exactamente un año, logró conquistar la Supercopa de Europa ante el Tottenham con solo dos días para preparar el partido y sin haber jugado ni un solo encuentro de pretemporada. Esta vez, por lo menos, el PSG pudo jugar dos amistosos antes de citarse con el Aston Villa para intentar revalidar su condición de supercampeón continental. De nuevo, al PSG le tocaba volver a jugarse el primer título de la temporada casi en chanclas.

"No tengo jugadores. Algunos regresaron este lunes", explicó el técnico asturiano en la previa. Los mejores jugadores del equipo estuvieron, hasta hace pocas semanas, dejándose la piel con sus respectivos países en un Mundial que ha condicionado radicalmente su pretemporada. El Aston Villa, por contra, llegaba al Red Bull Arena de Salzburgo mucho más rodado, con seis amistosos en su mochila. Pero, del mismo modo que Luis Enrique es consciente de que lo normal no es lo que sucedió el año pasado, también confía plenamente en el talento de su equipo.

Omar Artan, tristemente protagonista en la Copa del Mundo al quedarse sin cumplir su sueño mundialista por serle denegada la entrada a Estados Unidos, fue el encargado de impartir justicia en un partido repleto de mini encuentros. El PSG trató de salir como siempre, con los mejores sobre el césped, intensos y mandando el balón directamente fuera de un pelotazo en el saque de inicio. Kvaratskhelia sacudió cualquier síntoma de falta de actividad en su equipo con un gol marca de la casa. Control hacia adentro y latigazo arriba al primer palo. A los 20 minutos, Luis Enrique ya dominaba el marcador.

Kvaratskhelia abrió el marcador para esta final / @PSG_espanol

El paso de los minutos demostró que el dominio no se extendió al juego y el Aston Villa empezó a llegar con facilidad. Cualquier segunda jugada empezaba a ser un problema para un PSG que empezaba a encomendarse al descanso para mantener su renta. En el minuto 43, el cuadro de Birmingham jugueteó con el gol a balón parado, pero Pau Torres no pudo meter la cabeza en un esférico que sacó Safonov, cada vez más exigido, con el puño.

Un minuto después, el jovencísimo Madjo mandó un zurdazo al poste desde dentro del área. Y de tanto llamar a la puerta, el Aston Villa acabó encontrando la entrada. Casi en el descuento, McGinn puso un centro perfecto al segundo palo y el ariete de 17 años apareció para rematarlo a las mil maravillas. Le ganó la partida a Pacho, puso el interior de la bota y la clavó arriba. Golazo para convertirse en el goleador más joven de la historia de la Supercopa de Europa. Incluso tuvo el 1-2 el conjunto de Emery, ya en el añadido. La primera parte dejaba una pista clara en el Red Bull Arena: el tramo final de cada tiempo podía convertirse en un problema para un PSG falto de rodaje.

Luis Enrique reaccionó al descanso dando entrada a Dembélé, que no había partido de inicio por falta de ritmo, en lugar del debutante Akliouche. El Aston Villa tiró de frescura para seguir acechando a un Safonov que lo sacaba todo. Pasada la hora de partido, llegó el momento clave del choque: Doué marcó el 2-1, pero no pudo celebrarlo hasta casi cuatro minutos después. El internacional francés atacó el espacio tras un pase de Dembélé que parecía dejarle en fuera de juego. Sin embargo, el VAR revisó la acción y se percató de que Cash se había quedado clavado. Gol.

El PSG trató de aprovechar el 2-1 para dominar con el balón, pero no lo logró. Fue el Aston Villa el que dio un paso adelante cuando Nuno Mendes renunciaba al partido pasado el 70. No podía más. Como era de esperar, se le iban a hacer largos los últimos minutos al equipo galo.

Luis Enrique buscó entonces mitigar el cansancio con sustituciones: Joao Neves por Fabián, Lucas Hernández por Nuno Mendes, Mayulu por Doué y Beraldo por Kvaratskhelia. El plan volvió a funcionar. El PSG resistió. Sobrevivió al cansancio, al mayor rodaje del rival y a un Aston Villa que nunca dejó de buscar el empate. Ni el eclipse ni Emery pudieron dejar sin luz a Luis Enrique.

Europa mantiene a su supercampeón.