FÚTBOL INTERNACIONAL
Duro recado de Francia a Mbappé
La estrella del Real Madrid vive sus horas más complicadas como jugador merengue. Su actitud durante y después del Clásico enfadó más a la parroquia blanca
A Kylian Mbappé se le acumulan los 'golpes'. El astro francés es el blanco de las críticas del madridismo tras cerrar la temporada sin ningún título, aunque eso ha pasado a un segundo plano por su actitud.
El ex del PSG, mientras su vestuario se convertía en un polvorín, se acogió a su lesión para desaparecer del mapa, tomó decisiones un tanto sospechosas en lo que a su recuperación se refiere y acabó de enfadar al madridismo por completo, que recogió decenas de millones de firmas para pedir que se marche del club.
El punto de mira definitivo estaba puesto en el Clásico contra el Barça, partido que no disputó porque no se recuperó a tiempo de sus problemas físicos, y en el que pese a ello fue protagonista por lo que hizo durante y después del encuentro: una historia en Instagram con el 2-0 en contra y una imagen al día siguiente con una sonrisa de oreja a oreja.
No obstante, el internacional galo no solo recibe ‘golpes’ desde Madrid; el último le ha llegado desde su propia casa futbolística: Francia. En la gala de los premios UNFP, Michael Olise fue elegido mejor jugador francés que compite lejos de la Ligue 1.
El extremo del Bayern fue elegido por delante del delantero del Real Madrid, que había ganado el galardón en 2025 y estaba nominado en esta edición, y de Saliba (Arsenal), Cherki (Manchester City) y Ekitiké (Liverpool).
Y no es un detalle menor. Porque el premio llega justo cuando Mbappé atraviesa uno de los momentos más delicados desde que viste de blanco. Olise, por su parte, está cerrando una temporada excelsa que lo confirma como uno de los mejores jugadores del planeta.
Bajo las órdenes de Vincent Kompany suma 22 goles y 30 asistencias, números incontestables que han servido para ganar títulos, como la Bundesliga, y que explican por qué Francia puede ser una de las favoritas de cara al Mundial.
Detrás del premio, también hay un mensaje. Ya no basta con llamarse Mbappé. Ni siquiera en Francia, tierra en la que monopolizó premios y récords no hace tanto. El relato ha cambiado y la Ligue 1 ha hablado. Y esta vez, lejos de coronar a Mbappé, lo ha señalado.
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