El duro mensaje a Guardiola: "No me agradó oír eso"

En el Manchester City son tiempos de cambios. Después de firmar la peor temporada desde la llegada de Pep Guardiola, sin conquistar ningún título importante, el equipo 'skyblue' ha apostado este verano por llevar a cabo una revolución para cambiar la dinámica del curso anterior. Pero, por el momento, no parece estar funcionando.

Con el batacazo contra el Al Hilal en la mente, el City inició la Premier League con una contundente victoria en el campo del Wolverhampton. Sin embargo, parece que fue un espejismo porque los de Guardiola cosecharon dos derrotas en los siguientes compromisos contra el Tottenham y el Brighton para llegar al parón en la decimotercera posición con tan solo tres puntos.

Pep Guardiola y Rayan Cherki, en el primer partido de la temporada de la Premier League del Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

Pese a estos resultados, el Manchester City, que había hecho los deberes con anterioridad, decidió no acudir al mercado para dar un golpe a última hora. Eso sí, aprovechó los últimos días de la ventana de transferencias para hacer una importante limpia de la plantilla: Ederson, Gündogan, Akanji...

Precisamente, el central suizo se ha pronunciado sobre su precipitada salida del equipo 'skyblue'. El internacional de 30 años se marchó en el tramo final del mercado cedido al Inter de Milán con una opción de compra de 15 millones de euros que puede ser obligatoria en caso de cumplir una serie de objetivos durante el curso. "El hecho es que estoy cedido en el Inter, por lo que teóricamente es posible regresar a Manchester", apuntó.

En la última rueda de prensa con el combinado suizo, Akanji explicó la decisión de Pep Guardiola y su forma de comunicarlo: "Nos dejó claro a los seis centrales que dos jugarían y dos estarían en el banquillo. Y que sería difícil para el resto. No me agradó oír eso, porque siempre espero estar en el campo", admitió el defensor suizo.

Lo cierto es que Akanji ha abandonado la disciplina del Manchester City después de ser un jugador importante la pasada campaña con 40 partidos disputados. Es por ello que cuesta entender esta salida tan abrupta. "Tendrás que preguntarle a él", comentó haciendo referencia a Pep Guardiola.