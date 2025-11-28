FÚTBOL INTERNACIONAL
Duro golpe al fútbol portugués: el histórico Boavista entra en proceso de liquidación
El club portugués, con 122 años de historia, pasó de Primera a Quinta División en una temporada. El administrador concursal ha solicitado su liquidación por el enorme volumen de deudas acumuladas
Malas noticias para el fútbol portugués. El Boavista, una de las instituciones más emblemáticas del país con 122 años de historia, atraviesa un momento tremendamente delicado. Campeón de liga en 2001, es uno de los cinco clubes que saben lo que es ganar la Primeira Liga, pero ahora se asoma al abismo: el administrador concursal ha solicitado su liquidación por el enorme volumen de deudas acumuladas.
La orden contempla la disolución de la estructura actual, un paso que podría derivar en el cierre formal del club tal y como lo conocemos. Aun así, desde el Boavista insisten en que este movimiento no implica su desaparición. Según comunicó la entidad ajedrezada, la mayoría de acreedores dio luz verde a un plan de rescate; únicamente tres lo bloquearon al exigir la venta inmediata de activos inmobiliarios del club.
Ahora, el Boavista dispone de diez días para presentar un recurso, y lo hará. Se abrirá un nuevo proceso de negociación para intentar alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad deportiva y económica de la institución. La directiva tiene claro que la “unidad y firmeza” de su afición será clave para superar “el mayor reto de nuestra existencia”.
Un descenso difícil de frenar
La realidad es que revertir esta crisis será una tarea titánica. Los problemas financieros y los casos judiciales por presunta implicación en tramas de corrupción empujaron al club a una caída libre. La temporada pasada terminó último con 24 puntos y, para el curso actual, solo pudo inscribirse en Segunda División tras declararse inviable económicamente. Y aún hay más.
Al Boavista también se le denegó la inscripción en Tercera y Cuarta División, por lo que ha acabado participando en la Quinta División distrital. No hay que olvidar que, junto a Porto, Benfica, Sporting CP y Belenenses, figura entre los cinco campeones históricos de la liga portuguesa. Para muchos boavisteiros, lo que está ocurriendo ya es una suerte de muerte deportiva.
La fecha clave será el 16 de diciembre, cuando está prevista la Asamblea de Acreedores que deberá decidir si se activa definitivamente un plan de reestructuración… o si el club echa el cierre. Al Boavista solo le queda agarrarse a su historia y a su masa social para evitar un final tan triste.
