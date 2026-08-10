Duro comunicado de UEFA, Concacaf y AFC contra la FIFA: "Esto no se trata de dinero"

Sigue la polémica en el fútbol mundial. UEFA, AFC y Concacaf han emitido un comunicado junto en el que critican las acciones e intenciones de la FIFA que han visto la luz en los últimos días. Un conflicto que dio inicio cuando se reveló que el organismo de Gianni Infantino tenía en mente vender participaciones comerciales del Mundial.

La carta ha sido firmada por los presidentes de las tres confederaciones implicadas: Aleksander Ceferin (UEFA), Victor Montagliani (Concacaf) y Salman Bin Ibrahim Al Khalifa (AFC). La UEFA ya había amenazado con tomar acciones legales y realizar un boicot, si era necesario, en todas las competiciones organizadas por la FIFA, incluido el Mundial. Este es el comunicado íntegro:

El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, a los aficionados, a los clubes, a las Asociaciones Miembro y a cada institución encomendada con la protección de su futuro. Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, con el que hablamos colectivamente hoy.

El crecimiento durante la última década ha sido real. Pero ese progreso nunca fue obra de un solo individuo. Fue el producto de la FIFA, las Confederaciones, las Asociaciones Miembro y los miles de personas que dedican sus vidas a este deporte. La ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas Mundiales de la FIFA 2030 y 2034, la distribución de recursos a las asociaciones. Estos fueron logros compartidos, acordados juntos y entregados juntos.

Esto no es una cuestión de dinero. Las Confederaciones ya han solicitado la distribución responsable de las vastas reservas existentes de la FIFA para fortalecer aún más la inversión en el desarrollo de las Asociaciones Miembro. Tampoco se trata de que ninguna Asociación Miembro pierda el apoyo que se ha ganado, a pesar de las campañas de infundir miedo dirigidas a nuestras federaciones para sugerir lo contrario.

Tampoco se trata de revisar la expansión de las competiciones, la asignación de plazas para la Copa del Mundo ni ninguna otra decisión alcanzada colectivamente. Esas decisiones se tomaron de forma conjunta y deben mantenerse. Esto trata de algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes han sido elegidos para liderarlo. El liderazgo en el fútbol no es una propiedad. No se trata de ostentar —o exigir— el poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo confía.

Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa a sí mismo por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado. La reciente carta de la FIFA a sus Vicepresidentes y a las 211 Asociaciones Miembro reconoce que se cometieron errores en el proceso. Lo trata como un fallo de comunicación, cuando lo que presenció el fútbol fue un fallo de juicio. Una propuesta presentada en un calendario comprimido, sin una consulta significativa y presionada hacia una fecha límite antes de que las Asociaciones Miembro pudieran revisar adecuadamente sus términos no es el producto de un descuido: es el producto de un diseño concebido para limitar el escrutinio.

No reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin haber un reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue una profunda falta de juicio, no solo un tropiezo procedimental, sino una violación fundamental de la confianza con las mismísimas instituciones a las que la FIFA existe para servir.

La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos hechos al Consejo de la FIFA, volviendo a no reconocer que una gobernanza adecuada ante una falta de juicio tan profunda requeriría que dicha revisión fuera llevada a cabo por un tercero totalmente independiente, y no por la propia FIFA, su personal o cualquier actor dentro del fútbol. La administración de la FIFA no debería tener ningún papel en la realización de esta revisión.

Según la correspondencia previa, todos los documentos y registros relevantes deben conservarse de acuerdo con la comunicación de la UEFA sobre la preservación de documentos. La propia carta de la FIFA también confirma que solo un dirigente electo estuvo presente en la reunión de liderazgo en Marruecos. No se invitó a participar a ningún miembro del Consejo de la FIFA ni a las Asociaciones Miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por altos ejecutivos empleados por la FIFA.

Esta reunión reciente, en la que un número selecto de miembros del Comité de Gestión de la FIFA —no el Comité en su totalidad— fue convocado en el extranjero, en lugar de que la directiva fuera a Zúrich a abordar el corazón de la FIFA, su personal, solo refuerza estas preocupaciones y representa la continuación del mismo patrón de conducta que nos ha traído hasta este momento. No es la conducta de un custodio del juego, sino la de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas a él.

Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos tomado esta postura: no a la ligera ni en soledad, sino juntos, y por deber hacia el deporte al que servimos. La fuerza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora, por un liderazgo que sirva al fútbol y no que busque comandarlo.