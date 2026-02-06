Duro comunicado de la liga saudí contra Cristiano: "Nadie, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club"

Cristiano Ronaldo continúa negándose a disputar partidos con el Al Nassr. El delantero portugués, visiblemente molesto por lo que considera un trato desigual del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) hacia su club, volverá a quedarse fuera de la convocatoria y no participará en el próximo encuentro frente al Al Ittihad de este viernes.

El exjugador del Real Madrid entiende que se han vulnerado de forma reiterada las promesas de equilibrio competitivo e integridad deportiva en la Saudi Pro League. En ese contexto, el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal, uno de sus principales rivales, habría sido la gota que colmó el vaso y el detonante de esta 'huelga', que le ha llevado a no disputar los últimos compromisos oficiales.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr / AL NASSR

El enfado del delantero portugués, unido a su decisión de no disputar partidos con el Al Nassr, ha encendido las alarmas en torno a su futuro. Cristiano Ronaldo tiene contrato con el club saudí hasta junio de 2027, tras renovar a razón de 200 millones de euros por temporada, pero esta situación invita a pensar en una posible salida anticipada de Arabia Saudí.

Por si fuera poco, la Saudi Pro League ha respondido a Cristiano por su negativa a regresar a los terrenos de juego con un duro comunicado, recogido por el diario MARCA. En la nota, se advierte al delantero portugués sobre su actitud y se subraya que "ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club".

"Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club. Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados", apunta el comunicado.

Comunicado de la Saudi Pro League

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga.

El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados".