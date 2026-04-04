FÚTBOL INTERNACIONAL
El duro castigo al se enfrenta Neymar Jr. por sus palabras sexistas
El brasileño ha sido objeto de fuertes críticas y acusado de misoginia: la sanción podría llegar hasta los 10 partidos
Neymar Jr. sólo piensa en el Mundial. Su fijación es tal que está dispuesto a todo para formar parte de la lista de Carlo Ancelotti y acudir a la cita mundialista que arranca el próximo 11 de junio. Sin embargo, su objetivo podría verse seriamente comprometido por su último escándalo en Brasil.
Al término del Santos-Remo que acabó 2-0 para el 'Peixe', Ney fue acusado de misoginia por unas declaraciones sexistas que dirigió contra el colegiado del encuentro, Savio Pereira Sampaio. Molesto por la tarjeta amarilla que vio durante el chqoue, expresó que "es injusto". "Me pegan por detrás y me saca amarilla a mí. El árbitro se despertó como un chico". Unas palabras que, traducidas, sonarían así: "Se despertó con la regla y por eso dirigió así".
En Brasil, "Estar de Chico" se usa como una expresión coloquial para referirse a la menstruación femenina y siempre ha estado cargada de connotaciones despectivas, asociando el ciclo menstrual con inestabilidad emocional o comportamiento inapropiado.
El '10' ha sido objeto de críticas estos últimos días en las redes sociales y se expone a una denuncia basada en el Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD). De confirmarse, Neymar se arriesgaría a una suspensión de entre uno y seis partidos o de cinco a diez, un castigo que complicaría seriamente sus opciones de jugar el Mundial.
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Cabreo de Lamine Yamal
- Ferrero, extrenador de Alcaraz, le avisa: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Resumen, resultado y goles del Mallorca - Real Madrid de LaLiga EA Sports
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Barça
- Advertencia al Barça: el Inter se planta por Bastoni
- El dato que invita a soñar: Ansu es otro
- Máxima tensión: el vestuario del Barça teme una guerra del Atlético en la Champions