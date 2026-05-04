Duras críticas a Cristiano Ronaldo: "Nunca fue un crack como Messi o Ronaldinho"

Cristiano Ronaldo no atraviesa su momento más plácido en Arabia Saudí. La inesperada derrota del Al-Nassr frente al Al-Qadsiah (3-1) no solo cortó una racha de dieciséis victorias consecutivas, sino que también agitó la moral del equipo en el tramo decisivo del campeonato. A falta de tres jornadas, el liderato sigue en manos del conjunto de Riad, pero la ventaja ya no es tan tranquilizadora: el Al-Hilal podría colocarse a apenas dos puntos si gana su partido pendiente, con un enfrentamiento directo entre ambos el próximo martes 12 de mayo en plena lucha por el título.

La actuación del astro portugués en ese encuentro fue una de las más discretas de la temporada. Apenas participó en el juego -tocó el esférico en 21 ocasiones-, sin regates exitosos ni influencia real en el ataque. Más allá de un disparo al larguero en la primera mitad, su presencia fue prácticamente testimonial. Un escenario que ha generado críticas entre la afición 'Al-Alami', que no solo cuestiona el resultado, sino también la implicación de algunos jugadores en un momento en el que cada punto es vital.

Rendimiento goleador… pero bajo lupa

Sin embargo, reducir el impacto de 'CR7' a un mal partido sería simplificar demasiado. A sus 41 años, el delantero luso continúa firmando cifras de élite: 27 goles en 33 partidos entre todas las competiciones y 25 tantos en liga, lo que le sitúa como el tercer máximo artillero del campeonato doméstico -solo por detrás de Julián Quiñones (29) e Ivan Toney (27)-.

Números que sostienen al equipo en la pelea por el título, pero que no evitan que su rendimiento global sea analizado con lupa. El debate ya no gira únicamente en torno a su capacidad goleadora, sino a su influencia en el juego colectivo. En partidos de alta exigencia, como el último, se le necesita más allá de las cifras, teniendo la capacidad para liderar y marcar diferencias cuando el equipo más lo necesita.

Dos objetivos en el horizonte

En este contexto, Cristiano mantiene intactas sus grandes motivaciones. Por un lado, llegar en plenitud al Mundial del próximo verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por otro, alcanzar una cifra récord que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol: los 1.000 goles como futbolista profesional. Actualmente suma 971, por lo que necesita 29 tantos más para completar una hazaña sin precedentes.

Cristiano Ronaldo, junto a Scolari / Agencias

Scolari reaviva el eterno debate

A todo esto se suman las palabras de Luiz Felipe Scolari, técnico que le hizo debutar con Portugal y con quien estuvo entre 2003 y 2008, que ha vuelto a poner en duda su lugar en el Olimpo del fútbol. El brasileño aseguró que Cristiano no alcanza el nivel de figuras como Messi o Ronaldinho, aunque sí reconoció su mentalidad competitiva y su dedicación como elementos diferenciales.

Sus declaraciones han reabierto un debate que nunca desaparece del todo. Porque Cristiano, a lo largo de su carrera, ha respondido siempre de la misma manera: sobre el césped. En un momento en el que las críticas aumentan y el margen de error se reduce, el portugués vuelve a estar ante uno de esos escenarios que han definido su trayectoria. Y si algo ha demostrado durante dos décadas es que, cuando más se le cuestiona, suele encontrar la forma de responder.