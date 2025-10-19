Duras críticas al Como de Cesc Fàbregas: "Es un falso equipo pequeño"

El croata Igor Tudor, entrenador de la Juventus, calificó este sábado al Como 1907, dirigido por el español Cesc Fàbregas, como un “falso equipo pequeño” debido a la fuerte inversión realizada en fichajes durante el último año.

“Mañana será un partido complicado: el Como es un falso equipo pequeño, ha invertido mucho y el entrenador ha elegido personalmente a todos los jugadores, algo poco común pero muy positivo. Les tengo mucho respeto, aunque nuestro objetivo es ir allí y hacer nuestro juego”, declaró el técnico juventino en rueda de prensa.

La Juventus afronta el encuentro en el estadio situado junto al lago Como tras encadenar cinco empates consecutivos entre Serie A y Liga de Campeones. Llega además con problemas defensivos por la lesión del brasileño Gleison Bremer y con la mirada puesta en el duelo ante el Real Madrid en Champions el próximo miércoles.

El Como, propiedad de los hermanos indonesios Hartono —ligados a la industria tabacalera y considerados por 'Forbes' entre las 100 mayores fortunas del mundo—, fue uno de los clubes más activos del pasado verano, incorporando a los españoles Álvaro Morata, Jesús Rodríguez y Jacobo Ramón, además del brasileño Diego Carlos.

De hecho, el conjunto lombardo fue el club italiano que más gastó en el mercado invernal anterior, con una inversión cercana a los 50 millones de euros.

El equipo dirigido por Fàbregas regresó a la Serie A la temporada pasada tras 21 años de ausencia, asegurando la permanencia con cuatro jornadas de antelación y finalizando en una meritoria décima posición.

Hace apenas seis años, el Como militaba en la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano. Desde la adquisición del club en 2019 por parte de los Hartono, la entidad encadenó tres ascensos hasta alcanzar la máxima división, impulsada por talentos como el argentino Nico Paz, formado en el Real Madrid, que podría regresar al club blanco gracias a una cláusula de recompra.

Además de su ambicioso proyecto deportivo, el Como apuesta por el crecimiento estructural: ya ha presentado los planes de remodelación de su estadio, con la meta de concluir las obras en 2028.