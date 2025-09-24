La dura sanción a la que se enfrenta De Zerbi en Francia

La histórica victoria del Olympique de Marsella sobre el Paris Saint-Germain (1-0) en el Vélodrome dejó una imagen inesperada: la expulsión de Roberto De Zerbi. El técnico italiano, que hasta ahora nunca había recibido una tarjeta roja en su carrera, vivió un final de partido tan intenso como polémico y deberá esperar a que la comisión de disciplina de la LFP se reúna a partir de las 18h, para conocer su sanción definitiva.

Todo comenzó en el minuto 90, en plena efervescencia por el desenlace del clásico. Achraf Hakimi frenó con una dura acción la contra que estaba armando el joven marfileño Robinio Vaz, justo delante del banquillo marsellés. La jugada desató la furia de De Zerbi, que salió de su zona técnica, reclamó con vehemencia una sanción más dura y llegó incluso a pisar el terreno de juego. El árbitro Jérôme Brisard reaccionó mostrando una amarilla, pero la protesta continuada del técnico llevó segundos después a la segunda cartulina y, por tanto, a la expulsión.

En términos reglamentarios, no se trató de una roja directa, sino de una doble amonestación. Esa diferencia es clave: con dos amarillas la sanción prevista es de un partido, mientras que una roja directa implicaría un mínimo de dos.

El problema añadido

Sin embargo, la sanción automática puede no ser el final de la historia. Las cámaras captaron a De Zerbi muy exaltado en el camino hacia la grada. En italiano, profirió palabras airadas en al menos dos ocasiones y, lejos de alejarse del banquillo, se situó justo detrás de él. Incluso llegó a dar instrucciones a su cuerpo técnico en los últimos segundos del encuentro.

El reglamento disciplinario de la LFP es claro: un entrenador expulsado o suspendido no puede comunicarse, ni directa ni indirectamente, con ninguna persona inscrita en la hoja de partido. Además, debe colocarse al menos en el octavo asiento a partir del último del banquillo. Este matiz será central en el análisis de la comisión, que podría considerar que el italiano infringió la normativa.

Si así lo estima, no solo confirmaría la sanción de un encuentro, sino que podría añadir partidos adicionales o imponer castigos con parte de suspensión condicional.

Paradójicamente, pese a su carácter enérgico y su fama de entrenador temperamental, Roberto De Zerbi nunca había vivido una situación así en sus anteriores etapas en Sassuolo ni en Brighton. Ni una sola roja en toda su carrera hasta llegar a Marsella. La del lunes, por tanto, fue una primera vez amarga para él en un partido memorable para el club.

Otros miembros del entorno marsellés sí han tenido sanciones recientes: el asistente Andrea Maldera estuvo cuatro partidos fuera en noviembre de 2024, el director deportivo Mehdi Benatia fue suspendido seis meses por incidentes en Lille, y el presidente Pablo Longoria recibió nada menos que quince partidos de castigo en febrero por declaraciones sobre supuesta corrupción. En este contexto, el caso de De Zerbi se suma a una lista ya de por sí cargada de tensiones con las instituciones disciplinarias francesas.

Expectación máxima

Lo que parece seguro es que De Zerbi no estará en el banquillo en el próximo compromiso liguero, cumpliendo al menos el castigo automático de un partido. El verdadero misterio es si la comisión de disciplina decidirá ir más allá, interpretando su comportamiento posterior a la expulsión como una infracción adicional.

La respuesta llegará esta semana, en una reunión que se anuncia como una de las más seguidas de la temporada. El futuro inmediato del técnico italiano dependerá de si los jueces deportivos consideran que su actuación fue solo fruto de la tensión del clásico… o si supuso un desafío directo al reglamento de la LFP.