Dura respuesta a Koeman: "No quiero jugar para este entrenador"

El fichaje de Steven Bergwijn por el Al-Ittihad saudí sigue siendo noticia en Países Bajos. A sus 26 años, el neerlandés decidió abandonar el Ajax para iniciar una nueva aventura con los petrodólares. El movimiento se realizó en los últimos instantes de mercado y sorprendió a propios y extraños. Pese a ser un jugador importante para su equipo, decidió cambiar de rumbo su carrera para firmar un contrato estratosférico con el club saudí.

Sobre este movimiento se pronunció Ronald Koeman. El seleccionador le cerró las puertas de la selección de Países bajos y mostró su disconformidad con su decisión. El ex del FC Barcelona no entiende que los jugadores tomen este tipo de decisiones teniendo aún años por delante para competir en la máxima élite: "Habría sabido cuál era mi respuesta si me hubiera preguntado. A su edad yo personalmente no lo haría. Gini (Giorginio Wijnaldum) tomó ese camino porque tuvo problemas en el PSG y ya era mucho mayor. En el caso de Steven, este paso a los 26 años no indica que predomine la ambición deportiva", sentenció.

De esta manera, Ronald Koeman fue claro y confirmó que la etapa del jugador en la selección de Países Bajos había terminado: "El libro está cerrado para él. En principio, su etapa con la selección ha terminado", concluyó. La decisión es más que controvertida, ya que Bergwijn era un jugador clave en Países Bajos. Steven Bergwijn había disputado un gran número de partidos con su país. Acumulaba 35 encuentros con su selección, marcando un total de ocho goles.

"PODRÍA HABERME LLAMADO..."

Tras las polémicas palabras de Koeman, el jugador ha mandado un mensaje al que ya es su exseleccionador. El neerlandés se muestra ofendido por esas palabras y afirma que no puede jugar para alguien que le ataca de esta manera: "Ya ni siquiera quiero jugar para este entrenador. No jugaré para alguien que se me dirige así en los medios. Podría haberme llamado. ¿Cómo puede decir eso sin antes hablar conmigo?", respondió.

Mientras el culebrón sigue más vivo que nunca, la selección de Países Bajos continúa preparando sus próximos duelos de la Nations League. Los de Koeman se enfrentan a Bosnia-Herzegovina (7 de septiembre) y a Alemania (10 de septiembre).