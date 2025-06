La dura 'rajada' de Neymar tras su expulsión: "Hay malos árbitros, p*** que parió"

Neymar Jr. pudo haberse despedido del Santos de la forma más cruel posible: con derrota... y expulsado. En apenas cinco meses, le había pasado de todo. Sufrió problemas musculares que le impidieron gozar de cierta regularidad y, por ende, volver a sentirse futbolista tras sa grave lesión de ligamento cruzado. Pues bien, en su primer encuentro como titular después de haber dejado atrás sus últimas molestias, terminó viendo una doble amarilla que decantó la balanza del lado de Botafogo (0-1).

Con 0-0 en el marcador, el brasileño vio la segunda amonestación por una protagonizar una acción sinsentido. Intentó rematar un centro con la mano (y anotó gol) en el minuto 76 y, lógicamente, el VAR no lo obvió. Sus quejas de nada sirvieron y los paulistas, en inferioridad numérica, encajaron el 0-1 definitivo en el 86'.

Como mínimo, le caerá un partido de sanción y, por lo tanto, no podrá jugar el próximo miércoles 12 de junio en Fortaleza, correspondiente a la última jornada del Brasileirao previa al Mundial de Clubes. Y, si no renueva su contrato, que finaliza el 30 de junio, habría disputado ya sus últimos minutos con la camiseta del Santos.

Duro golpe para un Neymar que aprovechó para disculparse de la afición del 'Peixe' y sus compañeros por una expulsión que, seguramente, costó los tres puntos: "La desesperación por marcar a veces nos lleva a cometer errores. Quiero disculparme con mis compañeros y también con la afición. ¡Cometí un error, perdónenme!", publica en sus 'stories' de Instagram.

"EL ÁRBITRO ME ESTÁ TOMANDO EL PELO CON LA PRIMERA"

Fue autocrítico y expresó que "si no me hubieran expulsado, seguro que habríamos conseguido los 3 puntos", "El equipo merece la enhorabuena por el partido de hoy. ¡Pueden abonar estos 3 puntos a mi cuenta!", añadió. Asimismo, se mostró bastante crítico con la actuación arbitral.

El mensaje de Neymar tras su expulsión / @neymarjr

"Realmente tenía que mostrar una segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro me está tomando el pelo con la primera. Cometí una falta y me sacarán la tarjeta amarilla inmediatamente. Hay malos árbitros, p*** que parió. Es solo mi opinión. Por favor, no me castiguen más".