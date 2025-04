Dura confesión de la expareja de Maradona entre lágrimas: "Estaba hinchado, desfigurado"

Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona y madre de su hijo menor, dijo este martes durante el juicio por la muerte del exfutbolista que los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov le mintieron sobre la última operación del astro argentino y las condiciones de su internación domiciliaria.

"A nosotros Luque nos dijo que lo había operado él, pero después nos enteramos que lo había operado otro médico, es una locura pero es así. Nos mintieron en la cara a todos. Se rieron en la cara", señaló Ojeda, entre lágrimas, durante su primera declaración en el juicio que busca esclarecer si siete profesionales de la salud son culpables de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

"DIEGO SIEMPRE ME PEDÍA AYUDA"

Ojeda, que fue pareja de manera intermitente de Maradona entre 2005 y 2014, declaró además que Luque y Cosachov dijeron "que era conveniente internarlo en una casa" y que le aseguraron que "iba a haber médicos y que iba a estar como si estuviera internado pero en una casa y que iba a haber una ambulancia siempre", condiciones que luego no se habrían materializado.

Ojeda continuó: "Diego siempre me pedía ayuda y yo no sabía qué hacer. Sabía que lo tenían cautivo. Tenía miedo de todo. Cuando me iba, me decía que lo llevara conmigo. La primera vez lo vi bien, feliz, jugaba con Dieguito, aunque no parecía una casa apta para un hospital".

El segundo ocurrió dos días antes de su muerte y lo relató entre lágrimas: "Estaba solo, solo estaban el guardaespaldas y una enfermera rubia sentada en la sala leyendo una revista. Cuando entré, le pregunté: 'Diego, ¿qué te pasó?'. Estaba hinchado, desfigurado, con el vientre hinchado y las manos hinchadas".

Mario Schiter, miembro del equipo médico que trasladó a Maradona a Cuba en el año 2000 para tratar sus problemas cardíacos, también fue entrevistado: "La opción de hospitalización domiciliaria me pareció un poco arriesgada . Conociendo a Diego, no se lo habría sugerido porque, más allá de todas las patologías, no era un paciente fácil de tratar. Un centro de rehabilitación habría sido un lugar más protegido".