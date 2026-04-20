Dumfries, a escena: una seductora cláusula de 25 millones

Denzel Dumfries no despierta precisamente buenos recuerdos entre la afición culé. Su Inter privó al Barça de enfrentarse al Paris Saint-Germainen la final de la Champions League y, él fue decisivo en ambos partidos: MVP en la ida —con asistencia y doblete— y autor de dos asistencias en la vuelta. "Si no puedes con tu enemigo, únete a él", dice el refrán. Bajo esa premisa, la dirección deportiva azulgrana valoró seriamente su incorporación —con el interés del propio jugador sobre la mesa—, pero los 25 millones de euros de su cláusula de salida acabaron frenando la operación.

El neerlandés se quedó en Milán, pero unas dolencias en el tobillo le obligaron a pasar por quirófano a mediados de noviembre. Cristian Chivu tendría que ingeniárselas sin uno de sus pilares: un carrilero de despliegue físico imponente, capaz de convertirse en una amenaza constante gracias a su habilidad para atacar los espacios desde posiciones prácticamente indetectables.

Vital

La espera fue larga… pero acabó valiendo la pena. 107 días para volver a verle sobre el césped. 125 para recuperar la titularidad. Y 154 para reencontrarse con el gol. El Inter de Milán notó —y mucho— la ausencia de Denzel Dumfries en el carril derecho. Casualidad o no, los tres últimos partidos ligueros se saldaron con victoria… con el neerlandés disputándolo absolutamente todo.

Dumfries firmó una media chilena espectacular / @inter

Su doblete en Como no solo permitió al Inter de Milán sacar adelante un partido que se había enredado más de la cuenta, sino que confirmó que la mejor versión de Denzel Dumfries está de vuelta. El neerlandés vuelve a estar en plenitud física y está listo para ser un factor decisivo en la lucha por el 'Scudetto'.

Si tanto él como Calhanoglu y Lautaro, que también estaban lesionados, hubiesen estado disponibles para la vuelta ante el Bodø/Glimt, quizá otro gallo habría cantado. Sea como fuere, lo cierto es que, por sorprendente que pueda parecer, la continuidad de Dumfries no está para nada asegurada.

Puerta abierta

Su contrato - vigente hasta 2028 - incluye una cláusula de rescisión, válida únicamente para clubes extranjeros, que ronda los 25 millones de euros y deja la puerta abierta a una posible salida, según informa 'La Gazzeta dello Sport'.

Por lo visto, en enero el Liverpool de Slot llamó a la puerta del Inter con la intención de ofrecer al técnico neerlandés una alternativa fiable a Frimpong, quien está encontrando ciertas dificultades de adaptación en la Premier League.

Sin embargo, la fórmula de la cesión no convenció a la directiva 'nerazzurra', consciente de la importancia de Dumfries cuando está en plenitud física. Aun así, no se descarta que otro gran club europeo esté dispuesto a abonar el importe íntegro de la cláusula antes de agosto; en ese caso, la decisión quedaría en manos del propio jugador.

Noticias relacionadas

El Inter ya empieza a planificar un futuro sin Dumfries. En las últimas semanas, los ‘nerazzurri’ han sido relacionados con el lateral de la Atalanta Marco Palestra y, su presidente, Beppe Marotta, ha reconocido públicamente su admiración por el joven de 21 años.