Dro vuelve a quedar eclipsado: cero minutos en la Supercopa de Europa

Dro Fernández salió del Barça el pasado mes de enero para buscar más protagonismo que el que estaba teniendo en el equipo de Hansi Flick. Luis Enrique convenció al canterano para que se uniera al PSG, que pagó su cláusula de 8,2 millones de euros. "Aquí firma 50 goles y 50 asistencias" bromeó el entrenador asturiano el día de su presentación.

Desde entonces, el equipo parisino ha seguido demostrando su superioridad en el fútbol europeo, eso sí, con un papel completamente secundario del canterano blaugrana: la pasada temporada jugó 12 partidos en Ligue 1, pero a la hora de la verdad, en los encuentros decisivos de Champions, Dro no era tenido en cuenta ni para entrar desde el banquillo, pues sus únicos minutos en la competición con el PSG fueron contra el Mónaco entrando en el minuto 87.

Esta temporada, pese a la gran competencia que tiene en el centro del campo, Dro tiene la oportunidad de poder demostrar que merece más minutos, y el inicio de temporada es una gran ocasión para esto. Gran parte de los jugadores del PSG han estado presentes en el Mundial, por lo que han llegado con poco rodaje a los primeros partidos oficiales.

El brasileño Marquinhos y los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha llegaron justos al último amistoso contra el Manchester United, mientras que los franceses Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery, Lucas Hernández, Akliouche y Digne, el marroquí Hakimi y el español Fabián Ruiz, se incorporaron días antes de la Supercopa de Europa.

Dro Fernández, durante el partido del PSG ante el Lens / PSG_inside

En los dos amistosos preparatorios, Dro partió como titular en ambos, siendo especialmente buena su actuación en el encuentro contra el United, en el que dio la asistencia del único gol del PSG. Este buen partido, sumado a los pocos entrenamientos sumados por los centrocampistas titulares, invitaba a pensar que el gallego podía ser titular en la Supercopa de Europa contra el Aston Villa.

Pero a la hora de la verdad, Luis Enrique decidió apostar por Joao Neves, Vitinha y Zaïre-Emery. En la segunda parte, el único cambio en el centro del campo por parte del técnico asturiano fue la entrada de Fabián Ruiz, por lo que, pese a haber dejado buenos detalles en la pretemporada, Dro no jugó ni un solo minuto.

El jugador, completamente eclipsado por el gran centro del campo del que dispone Luis Enrique, tendrá la oportunidad de conseguir otro título más con el PSG este sábado en la Supercopa de Francia ante el Lens, con la incógnita de si tendrá minutos o volverá a ver el encuentro desde el banquillo.