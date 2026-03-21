Conexión azulgrana en el PSG: ¡Dro ya marca la diferencia en Francia!

Todo en orden en Francia. El PSG, que había perdido el liderato a manos del Lens, recuperó este sábado la primera plaza de la Ligue 1 tras superar al Niza gracias al invento que Luis Enrique patentó en el Allianz Riviera y al estreno goleador de Dro Fernández.

Con Barcola lesionado y Dembélé en el banquillo para gestionar cargas tras sus constantes molestias, le tocó al técnico asturiano improvisar en ataque. Porque a Doué y Kvaratskhelia les faltaba un acompañante en el tridente ofensivo.

Otro invento más

Y entonces llegó la sorpresa. La grata sorpresa. Iba a ser Nuno Mendes quien ocupase el carril izquierdo del ataque parisino. Decidió el entrenador del PSG prescindir de uno de los mejores laterales zurdos del mundo, o el mejor, para reconvertirlo en extremo.

Y vaya si le funcionó. Es tal el poderío físico del portugués que también lograr marcar las diferencias en una posición más avanzada. Tiene velocidad, desborde... y gol. Suyo fue el tanto que abrió el marcador y que permitió al PSG adelantarse en Niza. Fue de penalti, eso sí, un lanzamiento inapelable para el guardameta Diouf tras unas manos de Morgan Sanson.

Pero es que como extremo izquierdo que le tocó ser este sábado, también se sacó de la chistera un jugadón individual culminado con una asistencia hacia Doué, que no perdonaría en la segunda mitad el 0-2 en la que fue la última contribución de Nuno Mendes.

Goleador Dro

El atacante luso fue sustituido por Dro en el tramo final, otro cambio con el que triunfó Luis Enrique. Tras seis partidos disputados y dos suplencias consecutivas, el que fuera canterano del FC Barcelona por fin se estrenó como goleador.

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Lo hizo con dos gestos técnicos al alcance de muy pocos. Control orientado para no darle opción al defensor y definición de auténtico '9' ante la salida del guardameta. No tardó en dedicárselo a Ousmane Dembélé, su asistente en una conexión azulgrana que ya da beneficios al PSG y que precedió al 0-4 definitivo de Zaïre-Emery.