Dro da el salto definitivo en el PSG

No lo pudo dejar más claro Luis Enrique: "Fichamos a Dro por cinco años, no por un partido o dos semanas". El de Nigrán era considerado uno de los diamantes en bruto de La Masia, cautivó a Hansi Flick y enamoró a un Paris Saint-Germain que no dudó en pagar ocho millones al conjunto culé para hacerse con su talento.

En París serían cautos con él. Debutó en el clásico del fútbol francés con 5-0 a favor de los parisinos y dejó destellos muy interesantes en el césped del Parque de los Príncipes. Clase tiene un rato. Actúa como interior en el 4-3-3 que propone Lucho, aunque va flotando por la medular, se muestra participativo con balón, se acerca a la base de la jugada y pisa área rival. Su asignatura pendiente es, quizá, el físico. Nada que no se pueda trabajar.

Lucho, encantado

La confianza de Luis Enrique fue determinante en su fichaje y su posterior integración en la capital francesa. "Es un entrenador que da mucha confianza a los jóvenes y eso me gusta", aseguró el gallego recientemente. Rebosa felicidad en la ciudad del amor y está entrando en los planes del gijonés.

Llegó a encadenar tres titularidades en la Ligue 1 (Metz, Le Havre y Mónaco) y marcó su primer gol - el número 100 del PSG esta temporada - ante el Niza, pero su progresión sufrió un ligero frenazo a principios de abril, cuando no participó ante Toulouse o Lyon. Además, vio las eliminatorias contra Chelsea y Liverpool desde el banquillo, siendo los instantes finales de la vuelta del playoff ante el conjunto monegasco sus únicos minutos en la Champions League.

Tiene una explicación. Luis Enrique fue recuperando efectivos y pudo al fin formar un centro del campo con Vitinha, Zaïre-Emery y Joao Neves. Estaba a la espera, asismismo, de volver a contar con Fabián Ruiz, indiscutible en sus esquemas.

Dro jugó los noventa minutos ante el Nantes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sea como fuere, Dro estaba contando con cierto protagonismo en París. Más del que pudo llegar a tener en Barcelona. Y, el miércoles, regresó al once mes y medio después. Su última titularidad fue el 6 de marzo, día en el que el PSG cayó por 1-3 contra el Mónaco. Los parisinos recibieron a un Nantes con pie y medio en la Ligue 2 para disputar el primero de los dos encuentros aplazados que tiene el equipo.

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El campeón de Europa está necesitado de rotaciones para encarar un tramo decisivo y prácticamente sin descanso, por lo que Luis Enrique no dudó en darle galones al gallego. Ante el conjunto canario, de hecho, jugó su primer partido completo con los 'rouge et bleu'. Y ya suma 325 (3' fueron en la Champions) minutos entre todas las competiciones.